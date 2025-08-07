Rajoy sobre Montoro: "Deberíamos ser todos un poco más prudentes y no exagerar" para que "no pase como pasó a Camps"

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, interviene en los Cursos de La Granda, en Avilés. Junto a él el Director de los Cursos, Benigno Pendás. - EUROPA PRESS

AVILÉS/OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha manifestado este jueves en Avilés que "es un compromiso ético de todo el mundo luchar contra la corrupción, pero también debía ser un compromiso ético de todo el mundo intentar conciliar la lucha contra la corrupción con la presunción de inocencia". Lo ha dicho al ser preguntado por el supuesto caso de corrupción relacionado con el ex ministro de Hacienda Cristobal Montoro. Ha pedido Rajoy "prudencia" a la hora de hablar del mismo.

"Yo sobre este asunto lo único que puedo decir es que hemos visto una resolución de un juez y hemos visto un comunicado del señor Montoro y de Equipo Económico y yo, por tanto, con eso me quedo. El tiempo dirá qué es lo que ha ocurrido. Deberíamos ser todos un poco más prudentes para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con Camps, que fue a 10 juicios y salió absuelto de los 10. Por tanto, conviene no exagerar y a ver si entre todos podemos darle un punto de equilibrio a la actual situación que, en mi opinión, falta le hace", dijo Rajoy.

El expresidente del Gobierno se manifestaba así en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en los Cursos de La Granda, donde ha presentado su libro sobre sus discursos parlamentarios en su etapa de presidente.

Preguntado si ha hablado estos días con el exministro, Mariano Rajoy no ha querido responder al respecto. Si lo ha hecho al ser preguntado por la situación del Gobierno ha asegurado que "no se imaginaba que España pudiera tener un gobierno como el que tiene porque hay que tener mucha imaginación para hacerlo" y no es su caso, dijo. Lo que si ha destacado es que "el origen de todo lo que está pasando en España son dos cosas: la formación de un gobierno 'Frankestein' y la desmesurada ambición de una persona que pasa por encima de lo que tenga que pasar para ser presidente del gobierno".

Ha manifestado Rajoy que lo que se deriva de esas dos cosas es lo que "se está viviendo: la financiación singular para Cataluña a cambio de siete votos, la ley de amnistía, el traspaso de competencias que son del Estado y que no debieran traspasar, la amenaza de traspasar la Agencia Estatal Tributaria".

"Esto es todo parte de lo mismo. De un gobierno 'Frankestein' y de una ambición desmesurada que no está dispuesto ni a disolver, aunque no tenga presupuestos. Este es el único país del mundo donde tira sin presupuestos y no pasa absolutamente nada", incidió el ex presidente del Gobierno.

En este sentido Mariano Rajoy ha lamentado que el nivel de exigencia con los gobernantes disminuya ante la situación que ha insistido es "de una enorme gravedad". "Tenemos un gobierno al que lo único que se le puede desear es que disuelva", manifestó.

DEFÍCIT DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA

Ya durante la presentación de su libro, elex presidente ha vuelto a referirse a los "disparates" de actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la financiación singular para Cataluña, de la que ha dicho que "el nombre ya le parece un chiste". "Entiendo que esto no va entrar en vigor y animo a todo el mundo a que de la batalla contra este disparate", dijo Rajoy.

Ha manifestado que no cree que en España esté en peligro la democracia, pero si considera que hay un "déficit monumental de calidad democrática". Así, ejemplo de ese déficit es tener "un fiscal general a punto de sentarse en el banquillo".

APOYO A ÁLVARO QUEIPO

Respecto a la situación del PP en Asturias, Rajoy ha recordado que "ha tenido un buen resultado en las últimas elecciones generales" y cree que de cara a las próximas elecciones autonómicas "el partido está trabajando bien".

"El PP va a dar la batalla, y somos, evidentemente, la única alternativa a lo que hay en estos momentos. Y yo, desde luego, estoy muy animado, y además vendré a hacer campaña aquí", dijo Rajoy que ha mostrado su apoyo a Álvaro Queipo como candidato a la presidencia del Principado.

Precisamente Queipo ha estado presente en la presentación del libro a la que han acudido otros diputados del PP asturianos como Luis Venta Cueli o Beatriz Polledo, así como la senadora Mercedes Fernández, entre otros representantes del partido a nivel regional y local.