Ramón Lluís Bande gana el Premio Máximo Fuertes Acevedo de ensayo por ‘La mirada ordenada’ - PRINCIPADO

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y escritor Ramón Lluís Bande ha ganado la 32 edición del Premio Máximo Fuertes Acevedo de ensayo, convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, con La mirada ordenada, una obra que se acerca al cine realizado en Asturias a través del análisis de nueve películas.

El jurado ha concedido el galardón por unanimidad y ha valorado el carácter "valiente, creativo, original y muy necesario" de la obra, que propone una reflexión contemporánea sobre el séptimo arte y su capacidad para recuperar la memoria y la identidad de Asturias, al combinar la mirada personal del cinéfilo con el conocimiento y la experiencia del cineasta profesional.

Bande presentó La mirada ordenada bajo el seudónimo El cineasta. Tras la apertura de la plica, se confirmó la autoría del creador gijonés.

Ramón Lluís Bande (Gijón, 1972) ha desarrollado su trayectoria entre la literatura, el sector audiovisual y la televisión. Su obra cinematográfica ha prestado especial atención a la memoria, la identidad y la historia de Asturias. El autor está considerado uno de los nombres vinculados al Nuevo Cine Asturiano.

El jurado estuvo presidido por Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, y formado por Darío de Dios Sanz, Claudia Elena Menéndez, María Fernández Abril, Jorge Arturo Sierra Álvarez e Iris Díaz Trancho, ganadora de la edición anterior.

El Premio Máximo Fuertes Acevedo reconoce desde hace más de tres décadas la mejor producción ensayística asturiana y se ha consolidado como un referente de este tipo de producción literaria.