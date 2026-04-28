Ratas, palomas y gaviotas: El PSOE avisa de la preocupación en varios barrios de Oviedo por la proliferación de plagas

Archivo - Palomas - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha alertado este martes de la "creciente preocupación vecinal" en Oviedo por la presencia de roedores, palomas y gaviotas en la ciudad y ha pedido al PP medidas para reforzar el control de estas plagas.

La concejala ha elevado este asunto a la comisión de Educación y Salud Pública de este martes. En una nota de prensa, ha lamentado que el PP haya reconocido la existencia del problema, pero "lamentablemente ha descartado adoptar medidas extraordinarias para paliarlo". "Lo justifican apelando a comportamientos incívicos, como dar de comer a las palomas, y también a la presencia de restos orgánicos en la vía pública", ha criticado.

Según la edil socialista, esta situación "no solo provoca problemas de suciedad y deterioro, sino que también puede suponer un riesgo para la salud pública de las y los ovetenses". Sánchez Santa Bárbara ha explicado que en los últimos meses se han incrementado las quejas vecinales en distintos barrios y pueblos de Oviedo relativas a la proliferación de ratas, así como a la presencia masiva de palomas que anidan en edificios y espacios públicos y de gaviotas, generando acumulación de excrementos en calles, parques y mobiliario urbano.

En opinión de Sánchez Santa Bárbara, "el Equipo de Gobierno no debería minusvalorar este asunto porque no tratarlo convenientemente incrementará el riesgo de que la situación vaya a peor". "No obstante, y acorde a las respuestas que se nos dieron hoy, también les hemos solicitado que realicen una campaña de concienciación ciudadana para que consigamos entre todas y todos evitar la proliferación de estas plagas", ha dicho.