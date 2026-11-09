Raúl González firma como nuevo entrenador del Real Oviedo hasta 2028

Raúl González Blanco, nuevo entrenador del Real Oviedo - REAL OVIEDO

El técnico madrileño sustituye en el banquillo carbayón a Julián Calero, destituido tras la jornada trece

MADRID/OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo ha alcanzado este lunes un acuerdo con el preparador madrileño Raúl González Blanco para tomar las riendas del primer equipo azulón hasta junio de 2028, en sustitución de Julián Calero, que ha sido destituido de su cargo pese a haber ganado el pasado sábado en Cádiz y mantener al conjunto asturiano a un solo punto de las plazas de 'play-off' de ascenso en LaLiga Hypermotion.

"El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la contratación de Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028", ha anunciado la entidad en un comunicado oficial en el que ha confirmado que el exjugador internacional, de 49 años, dirigirá ya su primer encuentro este próximo sábado ante el Girona FC en el Estadio Carlos Tartiere.

Raúl González llega al club carbayón tras una extensa trayectoria de seis temporadas al frente del RM Castilla y de haberse proclamado campeón de la Liga de Campeones Juvenil en 2020 con el equipo sub-19 madridista, iniciando así su primera experiencia en el fútbol profesional senior tras colgar las botas en 2015 tras más de quince años de trayectoria en el Real Madrid y posteriores etapas en el Schalke 04, Al-Sadd y New York Cosmos.

Su llegada se produce inmediatamente después de la resolución del contrato de Julián Calero y de su cuerpo técnico, quienes contaban con compromiso en vigor hasta el 30 de junio de 2027. "El Real Oviedo quiere agradecer a Julián Calero y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club, deseándoles toda la suerte en su futuro profesional", ha trasladado la entidad ovetense para despedir al técnico que llegó el pasado verano tras lograr el ascenso a Primera División con el Levante.

La sustitución en el banquillo azulón se ha producido a pesar del triunfo logrado a domicilio este pasado sábado frente al Cádiz (1-2) en la jornada trece del campeonato liguero, tras la cual el cuadro asturiano ocupa la novena posición de la tabla con un balance de tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimos cinco compromisos, situado a un punto de los puestos de promoción y a seis del ascenso directo.