Reabre al tráfico un carril en el Corredor del Narcea (AS-15)

Trabajos de estabilización de la ladera en la AS-15, el corredor del Narcea, a la altura del kilómetro 21. - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, ha reabierto al tráfico un carril en el punto kilométrico 21 de la AS-15, el Corredor del Narcea, tras su cierre este jueves por riesgo de desprendimientos.

Según ha indicado el departamento que dirige Alejandro Calvo a través de su perfil en la red social X, el tráfico se ha abierto a las 10.00 horas de este viernes, con un paso regulado por semáforos mientras continúan las labores de limpieza de la ladera.

Los técnicos han evaluado la situación tras el episodio de lluvias registrado este jueves antes de proceder a la reapertura del tráfico. Los trabajos de saneo y estabilización de la ladera continuarán todo el fin de semana en el ámbito del talud de la carretera con un robot que se encargará de retirar los materiales disgregados o inestables.