El Real Grupo de Cultura Covadonga celebra este sábado 50 años de su Sección de Coros y Danzas

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Grupo de Cultura Covadonga celebra este sábado el 50 aniversario de la creación de su Sección de Coros y Danzas, pionera en incorporar la dimensión cultural al club, hasta entonces centrado exclusivamente en el ámbito deportivo.

Durante cinco décadas, la Sección ha contribuido a preservar, difundir y transmitir el folclore asturiano, consolidándose como un referente de la tradición y un puente entre generaciones.

El acto conmemorativo incluirá actuaciones de los equipos infantil, juvenil y adulto, la proyección de un vídeo conmemorativo y algunas sorpresas. La jornada comienza a las 12.30 horas con la visita e inauguración de la exposición fotográfica "50 años en imágenes" y continuará a las 12.45 con el inicio del acto oficial. La celebración concluirá sobre las 13.45 con la foto de familia.