Reanudada la búsqueda de la mujer que se precipitó al río el viernes en San Martín del Rey Aurelio

Búsqueda de la mujer que se cayó al río en SMRA. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

A las 08:00 horas de este domingo se ha reanudado el dispositivo de búsqueda que se lleva a cabo desde el pasado viernes para tratar de localizar a la mujer que se precipitó al río en San Martín del Rey Aurelio.

Según informa la Guardia Civil el despliegue se lleva a cabo bajo dirección y coordinación del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo y se compone del jefe de Zona del 112, tres componentes del GEAS, dos agentes de Policía Local de San Martin, cinco efectivos Bomberos de Asturias, un dron del 112, 20 componentes de protección civil, ocho técnicos de protección civil del SEPA, dos patrullas de Guardia Civil seguridad ciudadana y dos efectivos del Greim.

Desde el SEPA indican que los efectivos formarán equipos con los que se rastreará de Soto de Ribera a Olloniego, de Olloniego (El Portazgo) a Anieves, de Anieves a la entrada del Polígono de Riaño y de aquí al puente de Lada.

Para poder trabajar se ha solicitado el cierre de las compuertas de la central de Rioseco durante unas horas, lo que reducirá el caudal y ayudará en la búsqueda.