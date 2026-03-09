Reanudan la búsqueda de la mujer desaparecida en el río Silvestre, en San Martín del Rey Aurelio

Dispositivo de búsqueda de mujer desaparecida en el río en San Martín del Rey Aurelio - GUARDIA CIVIL

Efectivos de la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han reanudado este lunes la búsqueda de la mujer que se cayó al río el viernes en San Martín del Rey Aurelio (SMRA).

El dispositivo se retomó a las 8.30 horas bajo dirección del Teniente Adjunto de Langreo. En él participan tres patrullas de Seguridad Ciudadana, dos patrullas Policía Local de San Martín, cuatro efectivos de Bomberos de Asturias, un dron del 112, cinco efectivos de la Cruz Roja, cinco voluntarios de Protección Civil, un jefe de zona de Bomberos y un técnico del 112.

Según ha informado la Guardia Civil, debido a las condiciones atmosféricas en la jornada de este lunes no se contará con helicópteros. Al igual que ayer, la zona a cubrir será desde La Piñera hasta la desembocadura del río Nalón.

La mujer desaparecida, de 56 años, cayó al río silvestre, en La Güerta (SMRA) el pasado viernes. Hasta ahora el dispositivo de búsqueda ha localizado dos prendas de vestir de la mujer desaparecida en la zona donde había sido vista por última vez en Piñera.