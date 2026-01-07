Las rebajas de enero generarán 2.150 contratos en Asturias, según Randstad

Archivo - Rebajas en Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña de rebajas de enero generará en Asturias 2.150 nuevos empleos (-0,2%), prácticamente la misma cifra que el año pasado, cuando se generaron 2.155 contratos en comercios y empresas de transporte y logística, según Randstad.

La entidad ha publicado sus previsiones de contratación para la campaña de rebajas de enero y febrero de 2026 para los sectores del transporte y la logística, además del comercio. Según los datos analizados, esta campaña generará en España un total de 143.495 contrataciones, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior, cuando se registraron 139.950 contratos.

Según el director general de Trabajo Temporal de Randstad, Andrés Menéndez, "la contratación para la campaña de rebajas registrará este año un ligero aumento gracias a unas perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento del empleo muy destacado en el comercio, en uno de los momentos más importantes del año".

El sector del transporte y la logística continúa siendo el principal generador de empleo en esta campaña, con 79.760 contratos previstos, lo que representa el 55,6% del total, aunque experimentará un descenso del 3,8% en el volumen de contratación. Por el contrario, el comercio experimenta un repunte en la contratación, del 11,7%, hasta las 63.735 firmas.

En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, acumulando en conjunto el 50,6% de todas las firmas previstas para esta campaña.

A nivel nacional, La Rioja se posiciona como la comunidad autónoma con el mayor crecimiento porcentual, con un incremento del 8,9%, alcanzando las 735 contrataciones, seguido de Comunidad Valenciana (6,9%), Castilla-La Mancha (5,8%), Canarias (5%) y Cantabria (3,8%).

Por otro lado, tres comunidades autónomas registran ligeras caídas en la contratación: Galicia (-1%), Cataluña (-0,3%) y Asturias (-0,2%).