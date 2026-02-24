Rechazada la iniciativa del PP que pedía la reordenación del sector público cultural asturiano

Votación - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este martes la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la reordenación del sector público cultural adscrito a la consejería con competencias en materia cultural.

La propuesta fue rechazada por los diez votos que sumaron PSOE, Convocatoria-IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Superaron a los nueve del PP, Vox y del secretario general de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares.

José Luis Costillas defendió la iniciativa y hablo de descontrol en el sector público cultural asturiano, algo que estaría confirmado por informes de la Inspección General de Servicios.

Desde el PSOE, Ricardo Fernández, le ha acusado de "descontextualizar" esos trabajos y de "plagiar" solo tres párrafos de los citados informes.

En su intervención, el diputado de Vox Javier Jové dijo que más que reorganizar le gustaría "cerrar". "Lo fundamental es despolitizar la cultura y que los políticos quitemos nuestras sucias manos de la creación artística", añadió.

Covadonga Tomé criticó la iniciativa del PP por ser una declaración "genérica" con una "aburridísima intencionalidad política". A su juicio, la cultura asturiana "necesita estabilidad, planificación estratégica y apoyo decidido".