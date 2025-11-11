Rechazada en la Junta General la propuesta del PP para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes en Asturias

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias, y el diputado de Foro, Adrián Pumares, han rechazado este martes la Proposición no de ley presentada por el PP en la Comisión de Ordenación del Territorio sobre la adopción de medidas en materia de acceso de los jóvenes a la vivienda. La propuesta ha contado en cambio con los votos a favor de Vox, que ha presentado una enmienda, y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

La diputada Susana Fernández alertó sobre la "situación preocupante" de emancipación juvenil en Asturias, destacando que solo el 16,6% de los jóvenes de entre 16 y 29 años ha logrado independizarse, con una edad media que supera los 30 años, cifras "claramente por debajo de la media europea".

Fernández atribuyó esta situación a las políticas de vivienda "ineficaces" y de "izquierdas radicales" implementadas en Asturias durante las últimas décadas. La diputada subrayó que los jóvenes asturianos destinan hasta el 92% de su salario a cubrir alquiler y suministros, frente al 30% recomendado por organismos internacionales.

La parlamentaria criticó que las medidas actuales del Gobierno regional, como la movilización de viviendas vacías o el programa 'Alquilámoste', "son promesas incumplidas, humo e incapaces de ofrecer alternativas reales y efectivas". Fernández denunció que la burocracia y la falta de incentivos para la adquisición dificultan el acceso a la vivienda, generando dependencia y precariedad entre los jóvenes.

El PP propone tres medidas "concretas y urgentes": garantizar el acceso a viviendas protegidas adaptadas a las necesidades económicas y sociales de los jóvenes, aplicar una fiscalidad diferenciada para menores de 35 años y facilitar el acceso a la financiación mediante avales que cubran el 100% del precio de la primera vivienda.

"La iniciativa busca revertir la precariedad y recuperar la esperanza de toda una generación que merece vivir y desarrollarse en Asturias frente a la inacción del actual gobierno de izquierdas", defendió Fernández.

El Grupo Parlamentario Vox defendió su enmienda a la proposición no de ley sobre vivienda presentada por el Grupo Popular, centrando su intervención en la protección de la propiedad y el fomento del acceso a la vivienda para jóvenes y nacionales.

Durante su intervención, el diputado Javier Jové mostró su acuerdo con el espíritu de la iniciativa del PP, aunque subrayó que su formación va "siempre un poco más allá" y presentó su enmienda basada en tres puntos principales: eliminar la expresión "no discriminatorio" del texto, instar a que las propuestas sean ejecutadas por el Estado y priorizar la protección de los nacionales en las políticas de vivienda.

Jové insistió en que "sin libertad y sin propiedad no hay nación" y defendió el acceso a la propiedad para jóvenes, ancianos y pensionistas. Además, planteó cinco medidas concretas para incrementar el parque público de vivienda social, incluyendo la utilización de suelo baldío y titularidades estatales para construcción, el impulso de la mano de obra española, la financiación mediante créditos hipotecarios con aval estatal, la venta limitada de vivienda protegida a personas necesitadas al mismo coste actualizado al IPC y la reducción de la fiscalidad, incluyendo un IVA reducido o incluso cero para la primera vivienda de menores de 35 años.

Finalmente, denunció la "corrupción absoluta" en la gestión de licencias de obra y construcción, que atribuyó a la actuación de ayuntamientos, comunidades autónomas y del propio Estado, y vinculó dicha corrupción a la financiación de campañas electorales por parte de constructores.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé reconoció el diagnóstico sobre la dificultad de emancipación juvenil, pero criticando las soluciones de Vox y del PP. Tomé señaló que sus propuestas se centran en la compra de vivienda mediante avales y beneficios fiscales, sin abordar la raíz del problema: la precariedad laboral y los precios desregulados del alquiler.

Además, criticó que los beneficios fiscales se otorguen sin diferenciar niveles de renta, favoreciendo a quienes más recursos tienen, y que los avales financien el 100% de la adquisición sin considerar capacidad económica. A pesar de las críticas, la diputada apoyó la iniciativa presentada por los 'populares', aunque insistiendo en que las soluciones deben orientarse al acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos, no solo a la compra por parte de jóvenes.

MEDIDAS DEL GOBIERNO ASTURIANO

La diputada de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, también criticó al PP por repetir "recetas que ya fracasaron", refiriéndose a incentivos fiscales y avales para la compra "sin ampliar la oferta de vivienda asequible ni corregir abusos del mercado de alquiler".

Campomanes puso en valor las medidas impulsadas por el Gobierno asturiano, como la construcción de vivienda pública de alquiler, la movilización de viviendas vacías mediante el programa 'Alquilamoste', la creación de zonas tensionadas para limitar precios en áreas con carga elevada de vivienda y la futura Ley de Vivienda del Principado, que "refuerza la función social de la propiedad, regula la vivienda deshabitada y garantiza la permanencia de viviendas protegidas".

La diputada recalcó que su modelo busca que la vivienda sea "un bien social y no un activo especulativo", votando en contra de la iniciativa del PP, por considerar que reproduce políticas que generaron los problemas actuales del mercado.

Desde el Grupo Socialista, Monchu García reconoció la problemática del acceso a una vivienda, pero apuntó con ironía, "la responsabilidad se busca según quién gobierne". Criticó al PP por no hacer nada en Gijón pese a tener competencias en vivienda, y recordó el fracaso del 'Plan llave', que ofrecía suelo gratis a constructores sin resultados. También aludió a la falta de políticas sobre vivienda de urgencia.

García subrayó que la alternativa del PP, basada en incentivos a la compra y avales bancarios, ya ha fracasado en otras ciudades y comunidades, y criticó que el PP no presente alternativas nuevas ni avances reales.

Respecto a la enmienda de Vox, García la calificó de "fachódromo" y criticó su postura, señalando dudas constitucionales sobre la propuesta.