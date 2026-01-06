Récord de visitas en la Ruta de los Belenes

Sorteo - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de los Belenes de Villaviciosa ha conseguido un nuevo récord de visitas, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. El municipio volvió a ser capital 'belenista' con esta décima edición, desde el 6 de diciembre hasta el 5 de enero.

Se pudo visitar en seis sedes que mostraron sus Belenes, creaciones únicas en permanente renovación, que constituye una experiencia navideña única en Asturias. La iniciativa que nació en 2015 como un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento, la Fundación José Cardín Fernández, la Parroquia de Santa María y la Cofradía de Jesús Nazareno ha reforzado durante este tiempo la identidad navideña de la villa y ha atraído a miles de visitantes.

En esta edición se ha batido el record de la pasada que estaba situado en 14.560 y parecía muy difícil superar. Finalmente, se ha logrado y han sido 14.756 las visitas contabilizadas

Desde los organizadores, han mostrado satisfacción y destacaron "el valor de un trabajo conjunto en el que vuelcan cada año su esfuerzo y dedicación muchas personas, con el afán de mantener viva una cita que lleva una década distinguiendo la Navidad en Villaviciosa".

El sorteo se celebró de forma pública en la Plaza Municipal de Abastos de Villaviciosa este lunes. Introducidas en una caja todas las tarjetas cubiertas por las personas que participaron, se extrajeron al azar las que resultaron ganadoras y suplentes.

La organización contactará con las personas premiadas en el teléfono indicado en la tarjeta de participación para concretar la entrega del premio, que podrá ser en el Ayuntamiento o bien en la empresa o establecimiento colaborador según se acuerde. Caso de falta de localización del ganador o imposibilidad de entrega en el plazo que se establezca, se pasará al suplente

Sólo en 2020 la pandemia impidió el desarrollo de esta iniciativa, desde su nacimiento en 2015, a partir del Belén de la Huerta de Nicolás Rodríguez, y después del Belén de La Oliva, siendo la primera Ruta de Belenes que se creó en Asturias

El Ayuntamiento de Villaviciosa, además de su participación y apoyo a la Ruta, complementa la iniciativa con el programa de alumbrado navideño que incluye elementos belenistas, y un arco de luz que anuncia la Ruta a la entrada del casco histórico de La Villa, junto a la iglesia de Santa María de La Oliva, en la que fue una de las puertas de entrada a la antigua puebla de Maliayo. Además, el equipo de gobierno realiza un plan específico de promoción de la Ruta de los Belenes en medios de comunicación y redes sociales.