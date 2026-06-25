El rector de la Universidad de Oviedo respalda la matrícula gratis aunque vincularla a la renta "complica la gestión"

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OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha mostrado este jueves su apoyo a la extensión de la matrícula universitaria gratuita para todos los cursos de grado y postgrado, y ha asegurado que servirá para "disipar" las dudas de quienes no accedan a una carrera universitaria por motivos económicos.

En unas declaraciones a los medios, Villaverde ha indicado que decisión sobre la gratuidad y los precios de matrícula corresponde a criterios políticos adoptados por el Gobierno en coordinación con la Universidad, y ha reconocido que el hecho de que la gratuidad se vincule a la renta "complica la gestión".

"Hay que hacer un ejercicio de comprobación de que, efectivamente, se está dentro del marco económico que establece el decreto de precios y tasas públicos, pero más allá de eso, son las condiciones con las que tenemos que trabajar y así lo haremos", ha dicho.