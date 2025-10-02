La reforma de las escaleras del Parque del Oeste de Oviedo ya tiene empresa adjudicataria

Archivo - Parque del Oeste, en Oviedo, con la fuente de las escaleras parada y en avanzado estado de deterioro. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha adjudicado a la empresa Mevals Proyectos y Construcciones la reforma de las escaleras del Parque del Oeste, por un importe de licitación de 140.000 euros.

El Ayuntamiento continúa así dando pasos para la remodelación de estas escaleras de carácter ornamental que llevan varios años sin funcionamiento y cuya licitación quedó desierta en varias ocasiones en los últimos ejercicios.

Los trabajos previstos se refieren a actuaciones diversas de pavimentación ante el deterioro que han sufrido las escaleras y trabajos de construcción de vías peatonales.

Estas escaleras, que finalizan en una gran fuente en la calle José María Martínez Cachero, se inauguraron en 1999, pero tanto la escalera como la fuente ornamental que forma llevan varios años sin funcionamiento ni la adecuada conservación.

En septiembre, el alcalde Alfredo Canteli aseguró que el proyecto contempla la retirada de las cascadas de agua. También se prevé instalar un gran escenario en la parte baja de las escaleras aprovechando su forma de hemiciclo y dedicarlo a programación juvenil.