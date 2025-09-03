Reforma del IRPF en Asturias: el PSOE insiste en la urgencia y el PP reclama una bajada real para rentas bajas y medias

El diputado regional del PP Luis Venta y el presidente del PP asturiano y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, durante la Junta de Portavoces de este miércoles. - PP ASTURIAS

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista solicitará la tramitación por urgencia de la reforma del IRPF impulsada por el Gobierno asturiano, con el fin de que la medida pueda aplicarse retroactivamente a partir del 1 de enero de 2025 y afectar ya a la próxima declaración de la renta.

La proposición de lectura única fue rechazada por Vox y Partido Popular, por lo que la ley seguirá el cauce ordinario, aunque el PSOE pedirá reducir a la mitad los plazos de tramitación en comisión y ponencia para acelerar la aprobación. Según el Ejecutivo autonómico, la reforma beneficiará al 80% de los contribuyentes, en su mayoría clases medias y trabajadoras, e incluirá además cambios en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para incrementar el tipo para los grandes tenedores cuando adquieran una vivienda, que pasaría a ser del 15%.

La portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, ha insistido este miércoles tras la reunión de la Junta de Portavoces en que la agilidad parlamentaria resulta "clave" para garantizar que la rebaja fiscal se aplique en tiempo y forma.

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, ha advertido de que la "supuesta rebaja fiscal" anunciada por el Gobierno autonómico es, en realidad, "un nuevo castigo a las rentas medias asturianas", justificando así el rechazo de su grupo a la tramitación por lectura única de la reforma del IRPF planteada por el PSOE.

Queipo ve "imprescindible" que comparezcan expertos en sede parlamentaria para evaluar con detalle el impacto de la medida. Según ha señalado, la urgencia planteada por el PSOE "responde al interés de maquillar una reforma fiscal que no beneficiará a la mayoría de los contribuyentes".

El dirigente popular ha recordado que su grupo ha propuesto en dos ocasiones -sin éxito- una rebaja del IRPF dirigida específicamente a las rentas bajas y medias de hasta 33.000 euros. Frente a ello, denunció que el PSOE "quiere vender como alivio lo que es una falsa rebaja, que seguirá exprimiendo a las clases medias asturianas".

Asimismo, ha defendido que Asturias necesita "una reforma fiscal profunda", basada en la deflactación del impuesto y la reducción de los tramos iniciales, además de medidas complementarias en otros tributos para ganar competitividad frente a comunidades vecinas como Galicia, Cantabria o Castilla y León, gobernadas por el PP, que -ha subrayado- "ya están aplicando rebajas fiscales que atraen empresas y empleo".