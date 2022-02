"Esta reforma es un paso de gigante para dignificar el mundo del trabajo", dice Zapico (CCOO)

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha celebrado este jueves la convalidación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. "Esta reforma es un paso de gigante para dignificar el mundo del trabajo", ha dicho.

Según Zapico, la reforma laboral que acaba de validar el Congreso es un hito en el diálogo social y un "triunfo de la democracia", pero "sobre todo es un gran logro para los trabajadores y de nuestro país, porque garantiza mayor calidad y estabilidad en el empleo y no contiene ninguna medida lesiva".

"Sin lugar a dudas, va a beneficiar al conjunto de la clase trabajadora, que gana derechos, y no va a perjudicar a nadie"", ha comentado.

El acuerdo es bueno para Zapico en la forma y en el fondo. En la forma porque supone un nuevo marco normativo fruto del consenso y el diálogo social. "Y en el fondo porque deroga los aspectos centrales de las reformas laborales anteriores, tan lesivas, introduciendo medidas para garantizar más estabilidad en el empleo, recuperar derechos laborales y reforzar la protección en el trabajo", ha declarado.

Aprecia Zapico que la norma recupere la prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad, y regula mejor la subcontratación. "Va a cambiar la perversa dinámica de la temporalidad por la estabilidad, y ofrece certezas para seguir avanzando en igualdad y derechos", ha avanzado.

No entiende Zapico el rechazo a esta reforma laboral, porque la ve favorable para los trabajadores y fruto del consenso. "Será difícil, por no decir imposible, que justifiquen su rechazo esas fuerzas políticas que hablan en nombre de la clase trabajadora pero no apoyan lo que la beneficia", ha lamentado.

El líder sindical considera además "inmoral" que se "utilice a la clase trabajadora para hacer política miope y egoísta, lamentablemente insolidaria, frente a una patronal y unos sindicatos que hemos estado a la altura, sumando en lo posible desde la diferencia".

La reforma ha salido adelante con el apoyo de los socios de gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y con los votos de Ciudadanos, el PDeCAT y UPN, formaciones poco proclives a avalar sus medidas laborales, y con el voto en contra de socios tradiciones como el PNV, Esquerra Republicana y EH-Bildu. La votación ha sido muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra.