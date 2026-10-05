Registrada en la Junta General la Proposición de Ley de Cultura e Identidad de Asturias

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OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios Socialista y Convocatoria por Asturies han registrado en la Junta General la Proposición de Ley de Cultura e Identidad, una iniciativa que tiene como objetivo "salvaguardar y fomentar los derechos culturales y lingüísticos, y los símbolos y señas de identidad de Asturias".

Según destacan a través de una nota de prensa, la norma se sitúa "entre las más modernas en la protección de los derechos culturales de las ciudadanas y los ciudadanos", a fin de que "tengan garantizado no solo el acceso a las manifestaciones culturales, sino también la participación en los procesos creativos, protegiendo nuestra diversidad cultural y lingüística".

La Ley prevé la creación del Sistema de Cultura de Asturias para fomentar la cooperación entre entidades públicas y privadas del ámbito cultural y garantizar el acceso a la cultura en condiciones de igualdad a través de una adecuada distribución territorial de los equipamientos culturales, así como el alumbramiento de la Axencia Asturiana de les Industries Culturales como instrumento para fomentar la creatividad cultural y artística en todas sus vertientes, promocionar la cultura asturiana, promover el consumo cultural y apoyar al tejido empresarial que existe en este ámbito.

La creación de este órgano, destacan, responde a la demanda de las trabajadores de las industrias culturales asturianas. Asimismo, la norma prevé la constitución de órganos asesores, consulta y participación, la puesta en marcha de diversas redes culturales y contempla el mecenazgo y el patrocinio cultural para la financiación de la cultura.

La propuesta legislativa fomenta la colaboración con los ayuntamientos para aplicar estos derechos en todo el territorio y faculta a las entidades locales a regular el uso de las lenguas propias mediante ordenanzas municipales. En el ámbito lingüístico, la ley reconoce la autoridad de la Academia de la Llingua Asturiana para la normativización del asturiano y encomienda la del eonaviego a la Secretaría Llingüística del Navia-Eo.

Por otro lado, el texto modifica la Ley de Patrimonio Cultural con el fin de proteger los trazados del Camino de Santiago en la región, la hospitalidad jacobea tradicional y sus albergues de acogida, e incorpora medidas de prevención ante situaciones de emergencia o catástrofe. También añade un capítulo a la Ley Reguladora de Honores y Distinciones para crear la Orden 25 de Mayo, las Medallas Banderas de Asturias y la figura del Cronista Oficial del Principado, a la vez que reforma la Ley de los Asturianos en el Exterior para articular reconocimientos anuales a la emigración y sus descendientes.

Los Grupos Socialista y Convocatoria por Asturies consideran que esta Ley es "una garantía fundamental para preservar el derecho a crear, participar y acceder a la cultura en Asturias, independientemente del lugar de residencia o de las circunstancias personales de cada persona". "Además de reconocer los derechos culturales de los asturianos y asturianas, contempla los derechos de nuestras y nuestros creadores y medidas para garantizarlos", añaden.

Por último, destacan que la ley constituye una garantía esencial para preservar y proyectar el patrimonio y las lenguas propias --el asturiano y el eonaviego--. "Una identidad abierta, plural y dinámica capaz de preservar sus raíces y tradiciones, al mismo tiempo que se abre al mundo y a las nuevas expresiones culturale", señalan.

"Esta Ley debe servir para proteger lo que somos, pero también para garantizar que la cultura asturiana tenga futuro, una riqueza que supone una oportunidad para el presente y para las generaciones que están por venir", concluye la nota de prensa.