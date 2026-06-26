Renfe ajusta la programación ferroviaria veraniega entre Asturias y Madrid

Archivo - Línea de AVE entre Asturias y Madrid, Trenes s106 - RENFE - Archivo

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará la conexión ferroviaria entre Asturias y Madrid durante los meses de julio y agosto con la puesta en marcha de un tren adicional los domingos. Esta medida, anunciada este viernes, "permitirá aumentar la oferta de plazas en uno de los periodos de mayor movilidad del año".

El anuncio llega después de que Renfe, el pasado mes de marzo, hiciese una reorganización de las frecuencias entre Asturias y Madrid durante los fines de semana hasta julio debido a las obras de la alta velocidad a Cantabria, obligando a interrumpir la circulación por Palencia durante varios fines de semana en diferentes tramos horarios.

El nuevo servicio circulará los domingos de julio y agosto como AVE Gijón-Madrid, con material S-106, y tendrá su salida de Gijón a las 19.30 horas. El tren realizará paradas en las estaciones de Oviedo y León antes de continuar el trayecto hacia Madrid.

Además, según informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de una nota de prensa, "para facilitar la movilidad estival", la compañía ferroviaria realizará ajustes en la programación de trenes de los lunes de julio y agosto entre Madrid y Gijón, en ambos sentidos.

En sentido Madrid-Gijón, circulará un AVE con salida de la capital a las 07.10 horas con material S-106, lo que aumentará la oferta a más de 500 plazas. Este tren se encargará de sustituir al servicio Alvia habitual, cuya salida estaba programada a las 07.04 horas.

También los lunes, el Alvia Madrid-Avilés duplicará el número de plazas ofertadas al circular en doble composición hasta Lugo de Llanera. En este punto se separarán las dos ramas para continuar, una en dirección a Avilés y otra hacia Gijón, lo que supondrá una circulación adicional hacia Gijón.

En la oferta de trenes Gijón-Madrid, Renfe modificará el horario del AVE 4110, cuyo nuevo horario de salida quedará fijado a las 12.08 horas, frente a las 11.09 horas actuales. Los viajeros que ya hayan adquirido billetes con enlace o destino final Valencia serán reubicados.