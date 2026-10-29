Renfe cifra en un 26,6% el seguimiento de la huelga de maquinistas de hoy

El servicio de alta velocidad en la estación de Málaga, María Zambrano - Álex Zea - Europa Press

OVIEDO/MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha cifrado en un 26,6% de media el seguimiento de la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) durante este jueves, después de que el seguimiento en el turno de noche fuese del 2,19%, en el turno de mañana del 23,84% y en el de tarde del 34,06%. En Asturias, los servicios mínimos se han prestado con normalidad, tanto en Cercanías y MD como en AVE y Larga Distancia, donde solo se ha suprimido uno de los trenes incluido en los servicios mínimos (4141 Madrid Chamartín - Gijón).

Este seguimiento ha provocado la supresión de un 16,9% de los trenes de servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), es decir, 21 de los 124 programados, según informa Renfe en un comunicado.

En alta velocidad, la afectación se concentra principalmente en el corredor Levante, con 9 supresiones de 24 circulaciones previstas (37,5%), y en el corredor Nordeste (Madrid-Cataluña), con 2 supresiones de 28 trenes programados (7,1%).

En cuanto a Alvia, las mayores afectaciones se han registrado principalmente en el corredor Norte (conexiones entre Madrid, Asturias, Navarra y Castilla y León), con el 15,4% de supresiones de servicios programados (2 supresiones de 13 trenes).

En el corredor Mediterráneo, en el servicio Euromed tan solo se ha suprimido un tren de los 10 que había programados, lo que supone un 10%, y en el servicio Intercity se ha suprimido el único tren con circulación prevista para hoy.

Entre los trenes afectados en estas relaciones de servicios comerciales figuran, además, las conexiones Madrid-Barcelona y Barcelona-Madrid; Madrid-Figueres; Madrid-Valencia y Castelló-Madrid; así como servicios con origen o destino en Pamplona o Alicante.

Por su parte, en los Servicios Públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia), se habían programado 2.807 circulaciones, de las que 606 resultaron afectadas, lo que supone una supresión del 21,59% de los servicios mínimos programados.

Las afectaciones más significativas se registraron en Cercanías Madrid, donde se vieron afectados 487 de los 599 servicios previstos, equivalentes al 81,3% de las circulaciones programadas.

También destacan los niveles de incidencias en el ámbito Este, con 38 servicios afectados de 560 programados (6,79%), especialmente en Cercanías Murcia y Avant; en Andalucía, con 27 supresiones sobre 421 circulaciones (6,41%); y en Rodalies de Catalunya, con un 6,4% de los trenes suprimidos.

En el resto de las comunidades autónomas se registraron incidencias más limitadas. La mayor parte se concentraron en servicios de Cercanías, pese a algunas incidencias puntuales registradas en Media Distancia, Avant y otros servicios ferroviarios de proximidad.

Renfe señala que respeta profundamente --"como no podía ser de otro modo", agrega--, el derecho a huelga de sus profesionales, pero lamenta los perjuicios que esta jornada de huelga pueda ocasionar a los viajeros.

Renfe recuerda que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los servicios programados para hoy, recomendando no viajar cuando sea posible.

Asimismo, los viajeros cuyos trenes se vean afectados recibirán información a través de SMS o correo electrónico, mediante los datos de contacto asociados a su reserva.

(EUROPA PRESS MADRID)