Renfe habilita casi mil autobuses para garantizar la movilidad en las líneas C-4 y C-5 por obras de Adif en Asturias

Archivo - Estación de tren de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado cerca de un millar de servicios de autobús para asegurar la movilidad de los viajeros en las líneas C-4 y C-5 de Cercanías Asturias durante las obras de renovación integral de la señalización que Adif ejecutará en la segunda quincena de julio.

El Plan Alternativo de Transporte por carretera contempla transbordos parciales en distintos tramos de ambas líneas, con el fin de mantener el servicio mientras se desarrollan los trabajos.

En la línea C-4, los transbordos se realizarán entre Gijón y El Regueral del 18 al 20 de julio, y entre Gijón y Candás del 21 al 26 de julio. Por su parte, en la línea C-5, los transbordos afectarán al tramo entre Gijón y Pinzales entre los días 20 y 26 de julio.

Las paradas de los autobuses se ubicarán en las estaciones o en puntos próximos debidamente señalizados, cuya localización podrá consultarse en la cartelería habilitada en las propias estaciones.

Renfe recomienda a los usuarios informarse previamente sobre las condiciones de transporte de bicicletas y mascotas, así como tener en cuenta las limitaciones para el acceso con objetos voluminosos. La información detallada sobre estas modificaciones del servicio está disponible en los canales oficiales de Renfe y en el teléfono de atención al cliente 900 90 89 31.