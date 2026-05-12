Renfe invertirá más de 23 millones en accesibilidad y digitalización de las estaciones de Cercanías en Asturias

Archivo - Estación de Renfe en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe destinará más de 23 millones de euros a mejorar la accesibilidad y la digitalización en estaciones del núcleo de Cercanías de Asturias, con el objetivo de reforzar la calidad del servicio y fomentar el uso del tren como medio de transporte sostenible.

Del total previsto, más de 15 millones se dedicarán a actuaciones de accesibilidad, que incluyen la instalación de ascensores, la adecuación de vestíbulos, pasos inferiores y andenes, así como la reforma de edificios, marquesinas y accesos.

Entre las obras ya en ejecución figuran la adecuación de andenes en las estaciones de Lugones y Lugo de Llanera, con una inversión de 1,15 millones de euros. Además, está previsto iniciar en 2027 las actuaciones en Pravia (2 millones) y Llamaquique (1,67 millones), así como las mejoras en la estación de ancho métrico de El Berrón (1,57 millones).

Asimismo, se encuentran en fase de estudio proyectos como el de Mieres Puente (1,82 millones), que contempla la reordenación de accesos y la instalación de ascensores, así como intervenciones en estaciones como Muros de Nalón, Piedras Blancas o Soto del Barco, con una inversión estimada de 1,8 millones.

Renfe también prevé destinar alrededor de 1,5 millones a la adecuación de cruces entre andenes al mismo nivel en una decena de estaciones, entre ellas Cudillero, Luarca, Navia, Sotiello o Baiña.

En paralelo, cerca de 3,5 millones de euros se invertirán en la renovación de accesos mediante tornos y canceladoras en más de 30 estaciones, así como en la mejora de los sistemas de información al viajero en más de un centenar de instalaciones.

En el ámbito de la digitalización, la compañía destinará casi 8 millones de euros a la actualización de sistemas de información, cartelería digital, controles de acceso y equipos de seguridad.

PLAN A PUNTO

Estas actuaciones se complementan con el Plan A Punto, que contempla una inversión de 3,2 millones de euros entre 2026 y 2027 para mejorar la accesibilidad, el confort y la imagen de 17 estaciones de ancho métrico de la cornisa cantábrica, 13 de ellas en Asturias.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha visitado Oviedo para reunirse con los equipos de la compañía en el Principado y conocer el avance de estas actuaciones, enmarcadas en el Plan de Cercanías 2017-2028.

El núcleo de Cercanías Asturias superó en 2025 los 10 millones de viajeros, un 36% más que en 2024, y ofrece actualmente más de 2.900 circulaciones semanales en sus ocho líneas. En el conjunto del plan, Renfe tiene asignados 362,4 millones de euros, con un grado de ejecución del 72% en el periodo 2017-2025.