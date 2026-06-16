Renovada la fuente de Pelayo, en la plaza del Marqués

Archivo - Plaza del Marqués, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha renovado y restablecido el correcto funcionamiento de la fuente de Pelayo, ubicada en la plaza del Marqués.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la intervención, incluida en el Plan de Mantenimiento de Fuentes coordinado por la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, ha permitido recuperar el sistema hidráulico, desatascando los chorros de las cabezas de león, que llevan más de 20 años obstruidos.

Además, se ha limpiado e impermeabilizado la piedra y se ha modernizado la iluminación, sustituyendo la luz blanca por una de colores RGB.

"Cuidar el patrimonio de Gijón y hacer que luzca es la mejor forma de hacer ciudad", ha destacado el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

"Una vez más, el compromiso de este gobierno con la protección y el mantenimiento del patrimonio público municipal se demuestra con hechos", ha agregado.