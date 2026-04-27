Reparación de cubierta, terrazas, fachadas y elementos estructurales interiores, propuesta de Pymar para Naval

Imágenes del estado de las naves del antiguo astillero Naval Gijón, en la parcela de Pymar, - AYUNTAMIENTO DE GIJON/ INFORME PYMAR

GIJÓN, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión S.A (Pymar) ha trasladado al Ayuntamiento, a requerimiento de este último, el 'Informe de actuaciones para la reparación de incidencias en fachadas exteriores y parcela de conjunto industrial existente protegido en los terrenos de Naval Gijón'.

En el Informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se detalla la propuesta de actuaciones, que incluye la reparación de cubierta, terrazas, fachadas y elementos estructurales interiores.

En este caso, en los terrenos propiedad de Pymar, con una superficie total de 20.097 metros cuadrados en el ámbito del antiguo astillero, existen naves en varias alturas y oficinas, que ocupan una superficie total construida de 7.327 metros cuadrados.

Las actuaciones a realizar responden al requerimiento hecho desde el Ayuntamiento gijonés, con respecto a unos inmuebles catalogados con nivel de protección integral que se encuentran "en mal estado de conservación", según el Consistorio.

Asimismo, en el informe de Pymar se señala que serán objeto de la intervención prevista los edificios que dan a la calle Mariano Pola, con unos refuerzos y reparaciones específicas.

También se incide en que desde el cese de la actividad del astillero Naval Gijón, en el año 2009, se ha mostrado un estado de cierta normalidad en estos terrenos e incluso se ha compartido la parcela con usos diversos y lúdicos, como la Semana Negra.

En la actualidad, se han identificado una serie de actuaciones que conviene desarrollar en las fachadas y plantas superiores de los edificios en altura de Mariano Pola y las cubiertas de las naves, así como también sobre la maleza que ha crecido en la parcela.

Del conjunto de inmuebles inspeccionados, se ha destacado que hay unas edificaciones adosadas unas a otras, con algún patio interior donde se desarrollaban las actividades industriales de la compañía, y que son los que tienen protección.

Estas se caracterizan por ser "unas naves a dos aguas, aporticadas, con cerchas y pilares metálicos en celosía, cubiertas de placas de fibrocemento ciegas, metacrilatos traslucidos para iluminación, con vigas laterales para puentes grúas, cerramientos mixtos de fabrica ladrillo y bloque de hormigón revestidos", se indica.

Además, se apuntad que no disponen ya, muchas de ellas, de los portones de acceso, mientras que algunas presentan ausencias de carpintería de armar metálica o de madera en sus huecos de paso y luz.

Por otra parte, a la cabecera de estas naves se ubican bloques de oficinas, vestuarios y aseos no conservados. Se ha remarcado, asimismo, el hecho de que no haya una altura única, sino que hay edificios que sobresalen respecto a otros, al igual que los tejados no son uniformes.

Se ha resaltado, por otro lado, que existen arcos de fábrica de ladrillo, de comunicación entre algunas de las naves con aparejos y ordenación, ciertamente interesantes en algunos casos en relativo buen estado de conservación.

En el informe, se indica que "del conjunto de la estructura portante de las naves, se ha constatado un grado de carbonatación medio de los elementos de hormigón y filtraciones de aguas de lluvia por los muros de cerramiento de las naves debido al estado de las cubiertas". A esto se suma que, por la falta de las placas de cubierta en algunos puntos, existen oxidaciones de la estructura metálica en los pórticos, vigas en celosía y pilares.

De igual forma, debido también a una "humedad relativa del ambiente alta y su salinidad", en los mismos elementos estructurales de madera (cerchas y pórticos) existen afecciones que podrían recomendar en el futuro unas intervenciones terapéuticas con elementos accesorios del programa de uso que se les destine en el Plan Especial, que en su momento se desarrolle dentro de este ámbito.

Se ha remarcado, además, que el conjunto de los edificios fueron construidos en el año 1944, hace 82 años. En este sentido, se indica que aunque hayan pasado su vida útil industrial a efectos de valoración de 35 años, se puede pensar en una vida útil estimada que pueda ser de 100 años sin necesidad de acometer obras de mantenimiento.

No obstante, se apunta que en el futuro se podría prolongar esta vida útil con función al Plan Especial que se desarrolle en su momento, dadas las técnicas de mantenimiento e intervención por técnicos especialistas de esta materia para que puedan llegar estar bien conservadas "incluso varios siglos".

Dicho esto, se advierte de que existen otro grupo de edificaciones, que son las que dan preferentemente a la calle Mariano Pola, "de escaso valor arquitectónico y funcional". En este caso, el informe plantea "consolidar sus revestimientos, alféizares, vierteaguas como tapiar en los huecos de paso y de luz para evitar accesos, desprendimientos y demás a la vía pública".

En cuanto a las actuaciones en concreto a realizar de conservación y restauración de la fachada protegida, se incluye la impermeabilización exterior de la envolvente del edificio, elementos salientes, relieves, recercados de ventanas, petos y otras superficies expuestas. Se actuará, asimismo, en ventanas, alféizares y vierteaguas, y se taparán huecos.

Esta conservación y restauración de la fachada protegida situada en contacto con la vía pública, se hará mediante las actuaciones necesarias para garantizar su estabilidad estructural y evitar el desprendimiento de elementos constructivos o decorativos, respetando, en todo caso, su configuración y valores patrimoniales. Pymar cuenta para ello ya con un presupuesto cerrado con la empresa Proyectos Y Gestiones Del Norte, S.L. (Progesnorth, S.L.), por lo que estaría solo a la espera de que el Ayuntamiento gijonés dé el visto bueno para ejecutar las obras.

Por otro lado, se procederá a la limpieza general del interior del complejo, mediante la retirada de vegetación espontánea, maleza y restos orgánicos acumulados, con objeto de mejorar las condiciones de salubridad, seguridad y mantenimiento del conjunto. Al igual que en el anterior caso, se cuenta con un presupuesto cerrado con la misma empresa y los trabajos darán comienzo inmediatamente tras la presentación del presente informe.