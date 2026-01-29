Un representante de Promining asegura que el PIC para la mina de Cerredo se basa en un análisis de carbón importado

El encargado de elaborar el informe sobre Blue Solving y su gestión de la mina de Cerredo trasladado a la Físcalía por parte de la empresa Promining, vinculada al anterior dueño de la instalación, Victorino Alonso, Gerardo Biain. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El encargado de elaborar el informe sobre Blue Solving y su gestión de la mina de Cerredo trasladado a la Físcalía por parte de la empresa Promining, vinculada al anterior dueño de la instalación, Victorino Alonso, Gerardo Biain ha comparecido este jueves en la Comisión de investigación parlamentaria donde ha indicado que todo el Proyecto de Investigación Complementaria de la mina "se basa en unos análisis previos de un carbón que no es de esa mina".

"El carbón que mandan al Incar es un carbón que no es que no lo haya en esa mina, no lo hay en toda España ese carbón. Y en el mundo muy poco. Es decir es un carbón de importación claramente, no es de esa mina, eso se lo garantizo. Entonces, como en eso se basa todo el permiso de investigación, pues ya se empieza con el primer engaño a la Administración, con un carbón que no es de la mina", dijo.

"TODO EL MUNDO SABÍA QUE SACABAN DE AHÍ CARBÓN".

Durante su comparecencia, de casi dos horas, el representante de Promining ha insistido en que hay múltiples pruebas de que en la mina de Cerredo se sacaba carbón y ha mostrado fotografías que a su juicio así lo demuestran.

"En la zona todo el mundo sabía que sacaban carbón, pero cómo no lo van a saber pero es que Cerrado es un pueblo muy pequeño es más grande la mina que el pueblo cómo no lo van a saber, vamos, eso es de puro sentido común a mí me llegó de gente de la zona", dijo Biain.

También ha destacado el compareciente que las personas que estaban allí trabajando no tenían formación para esas labores y ha manifestado que "las prácticas que se ven aquí --en la mina de Cerredo-- son una aberración". "Son cosas que no se hacían desde hace más de 100 años o sea aunque antes había chamiceros, pero era gente que no tenía medios, pero sabía lo que era una mina pero es que esto es una cosa increíble", dijo.

"Pero es que pensando sobre todo en su propio interés, aunque tú actúes al margen de la ley y sobre todo si actúas al margen de la ley es que evidentemente los principales perjudicados son ellos, los trabajadores y la empresa, es como meterse en una autopista en dirección contraria con el coche, eso no es un accidente si lo de estrellarse es cuestión de tiempo".