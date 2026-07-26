Rescatada una mujer tras lesionarse una rodilla en la Ruta de los Molinos en Villaviciosa

Archivo - Helicóptero de los Bomberos de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

VILLAVICIOSA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado ha evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a una mujer que sufrió una lesión en una rodilla mientras realizaba la Ruta de los Molinos, en el concejo de Villaviciosa.

El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso a las 14.43 horas. Según informa a través de su cuenta en la red social 'X', en la llamada se indicaba que la mujer se había retorcido una rodilla y no podía apoyar la pierna. La afectada formaba parte de un grupo integrado por seis personas que se encontraban acompañadas por tres perros.

Los rescatadores localizaron a la herida en la zona del Molín de la Peña, un punto que carece de acceso rodado. Tras prestarle la primera atención en el lugar, iniciaron su traslado por vía aérea hasta el centro hospitalario.

El 112 de Asturias dio también aviso a la Guardia Civil y al SAMU.