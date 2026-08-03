Rescatadas ilesas dos personas tras desorientarse por la niebla haciendo la ruta de los Portillines, en Lena

Archivo - Helicóptero en La Morgal. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha rescatado ilesas a dos personas, un hombre y una mujer, que se habían desorientado a causa de la niebla en la zona de Las Ubiñas, en el concejo de Lena, mientras realizaban la ruta de los Portillines.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso de auxilio a las 18.01 horas de ayer domingo. Los afectados explicaron que se encontraban bajo el rápel del tercer Portillín cuando la niebla entró en la zona, dejando la visibilidad nula, por lo que, pese a estar equipados, no podían continuar la marcha.

Hasta el lugar se desplazó el equipo de rescate a bordo del helicóptero que dejó a los rescatadores en la zona para que prosiguiesen la búsqueda por tierra, ya que las condiciones meteorológicas y la escasa visibilidad impedían al medio aéreo permanecer en el lugar, obligándole a regresar a la base.

Los dos rescatadores iniciaron el asecenso a pie y alcanzaron a los afectados a las 00.28 horas de este lunes. Tras comprobar que se encontraban en buen estado, emprendieron el descenso hacia la localidad de Tuiza, a donde llegaron a las 4.53 horas. De los hechos fue informada la Guardia Civil.