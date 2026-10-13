Rescatado en helicóptero un montañero tras sufrir una lesión en un tobillo en Tuiza

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OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado de la entidad, ha evacuado este martes a un hombre lesionado en un tobillo cuando se encontraba en la zona del collado Terreros, en Tuiza (Lena).

El afectado fue trasladado directamente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para recibir atención médica, según información del SEPA recogida por Europa Press.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso de la incidencia a las 13.58 horas. Tras completar la intervención y el traslado del herido, el equipo del rescate regresó a su base a las 15.22 horas.

De acuerdo con los protocolos habituales en este tipo de intervenciones en montaña, el 112 Asturias notificó la situación a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y al 112 de Castilla y León.