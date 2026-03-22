Rescatado un hombre que quedó enriscado en la playa del Moro, en Navia

Archivo - Imagen de archivo del helicóptero medicalizado. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han rescatado ileso a un hombre que quedó enriscado en la playa del Moro, en Navia, a unos 200 metros del monolito.

Según ha informado el SEPA a través de su cuenta de X, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 17.13 horas a través de la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil, que alertó de que una patrulla estaba observando a un hombre atrapado en la zona de rompiente. El afectado se encontraba en buen estado, pero sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada, así como a efectivos de Bomberos con base en Valdés, y se informó a la agrupación de Protección Civil de Navia.

El hombre, que habría quedado atrapado debido a la subida de la marea, se encontraba en una zona segura, aunque con fuerte marejada.

Finalmente, a las 18.02 horas, los rescatadores lograron evacuarlo en helicóptero y trasladarlo hasta la zona del paseo de la playa, donde fue dejado ileso, dando por finalizada la intervención.