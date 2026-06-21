Rescatado Un Hombre Que Sufrió Una Caída En Una Pista Forestal De Cerecea (Piloña) - (SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIA
OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de los Bomberos de Asturias han rescatado este domingo a un hombre que ha sufrido una caída en una pista forestal sin acceso en Cerecea, Piloña.
Según informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en la red social X, el 112 Asturias ha recibido el aviso a las 19:02 horas.
Los tres efectivos de bomberos movilizados han accedido a la zona para portear al afectado hasta la ambulancia. Posteriormente, el hombre ha sido evacuado al Hospital de Arriondas.