Rescatado ileso un excursionista italiano de 24 años desorientado en Lena

Lugar del rescate en Lena. - SEPA

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado ha rescatado ileso a un joven de nacionalidad italiana, de 24 años, que se desorientó mientras realizaba el Camino del Salvador, en las inmediaciones de Llanos de Somerón, en Lena.

Según ha informado el 112 Asturias a través de su red social 'X', el propio excursionista dio el aviso al teléfono de emergencias a las 10.45 horas de este sábado, tras constatar que no podía continuar la marcha ni retroceder en el camino debido a la densa vegetación de la zona. El afectado facilitó sus coordenadas geográficas para facilitar su localización.

Los rescatadores lo localizaron a las 12.01 horas, momento en el que lo trasladaron a la localidad de Campomanes. El equipo de rescate regresó a su base a las 12.18 horas. De la intervención también fueron informados el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y la Guardia Civil.