Rescatado de madrugada un montañero desorientado a 1.500 metros en el pico Maciédome (Ponga)

Rescate de montaña en Ponga. - SEPA

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha localizado y evacuado, ileso, a un montañero cántabro de 69 años, que se desorientó cuando realizaba una ruta desde Maciédome, desde Taranes (Ponga).

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) el afectado fue localizado a las 02.14 horas de esta madrugada, a unos 200 metros de la ruta y a 1.500 metros de altitud. Agotado y desorientado, tras darle agua y comida, lo acompañaron hasta el lugar donde tenía su vehículo en Taranes.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.28 horas de ayer jueves. El afectado indicó que había subido al Maciédome y estaba cerca del Tiatordos. Estaba muy cansado y desorientado y no se atrevía a bajar solo.

La Sala 112 del SEPA movilizó a dos efectivos del Grupo de Rescate de bomberos que, tras llegar a Taranes a medianoche, inició una caminata de dos horas hasta llegar a donde se encontraba el afectado. Tras dejar al montañero "en perfecto estado" en su vehículo, a las 04.50 horas, el equipo retiró del lugar para regresar a su base en La Morgal donde llegó a las 06.16 horas.