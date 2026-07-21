Rescatados 4 Bañistas Con Problemas Para Salir Del Agua Debido Al Oleaje En Ribadedeva - 112 ASTURIAS

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias (SEPA) con base en el parque de Llanes, junto con el Grupo de Rescate de Bomberos y un helicóptero medicalizado, han rescatado a cuatro personas que no podían salir del agua cuando se encontraban en la desembocadura del río Las Cabras, en la playa de La Franca, en Ribadedeva.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso a las 20.05 horas. En la llamada indicaban que había dos chicas en unas rocas pidiendo ayuda. Otras dos personas estaban intentando ayudarlas, pero la marea cubría las rocas y había mucho oleaje.

Cuando los bomberos llegaron a la playa, había un total de ocho personas con dificultades para salir del mar. Dos de ellos lograron alcanzar la arena por sus medios y otros dos salieron con ayuda de una cuerda.

El resto de la dotación entró al agua y logró acceder, con gran dificultad debido al oleaje, hasta la zona donde se encontraban las dos chicas. Permanecieron junto a ellas, sujetándolas para evitar que se las llevase el mar, hasta que llegó el helicóptero y evacuó a los cuatro afectados --las dos menores y otros dos varones-- con la grúa de la aeronave.

Tras ser asistidos en el lugar tanto por el médico-rescatador como por los equipos de Atención Primaria de Llanes y de Panes, estos últimos activados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), todos los afectados fueron dados de alta in situ. Presentaban síntomas leves de hipotermia y contusiones.

También se informó a la Guardia Civil cuya patrulla se personó en el incidente.