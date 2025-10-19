Rescatados de madrugada dos hombres que se desorientaron haciendo una ruta de montaña en Amieva

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Asturias rescataron esta madrugada ilesos a dos hombres que se desorientaron haciendo una ruta de montaña en Amieva. El 112 recibió el aviso a las 00.09 horas de la mañana. En la llamada los hombres indicaban que estaban cansados y no sabían continuar.

Según informan Bomberos de Asturias en su cuenta de la red X, los afectados enviaron sus coordenadas a la sala 112Asturias e indicaron que tenían ropa de abrigo. El equipo de rescate llegó hasta ellos, que estaban en una zona de difícil acceso, a las 4:28 horas.

Una vez juntos, se inició el regreso, por la senda del Arcediano, hasta donde tenían su coche en el collado de Angón. Ambos senderistas se encontraban ilesos, pero muy agotados. El equipo de rescate los dejó en su vehículo a las 7:30 horas.