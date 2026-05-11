Rescate nocturno en Tineo: excarcelan a un conductor tras un grave choque con cuatro heridos

Accidente de tráfico en Tineo. - SEPA

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad tras quedar atrapada, en una colisión frontal entre dos turismos en la AS-15, a la altura de Calabazos (Tineo). El accidente, ocurrido al filo de la medianoche, obligó a los Bomberos del SEPA a realizar una maniobra de excarcelación para liberar al conductor de uno de los vehículos, atrapado por los pies. Todos los afectados han sido trasladados al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, uno de los afectados, el conductor de uno de los turismos, tuvo que ser excarcelado por los bomberos, ya que estaba atrapado por los pies. Tras abrir hueco, lo excarcelaron, inmovilizado, con ayuda de la tabla de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 23.43 horas de ayer domingo. En la llamada indicaban que dos vehículos habían colisionado y en uno de ellos había una persona atrapada.

La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos y paralelamente pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico. Hasta el lugar del accidente acudió el equipo médico de la UVI-móvil canguesa, equipo de Atención Primaria con ambulancia de soporte vital básico de Tineo y una ambulancia convencional.

A las 00.51 horas los bomberos comunicaron que habían excarcelado al conductor. Tras realizar tareas de seguridad retiraron del lugar para regresar a parque donde llegaron a las 02.02 horas.