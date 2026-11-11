El respaldo de la huelga en la Administración asturiana ha sido del 17,96%

Manifestación en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles 11 de noviembre ha sido del 17,96 por ciento en la Administración regional asturiana.

Se trata del dato que han facilitado a Europa Press fuentes del Principado, una vez analizadas las diferentes cifras, dado que se trata del seguimiento que abarca a toda la Administración asturiana, incluidas las consejerías, organismos autónomos y las redes educativa y sanitaria.

Los convocantes de la huelga general reclaman blindar el derecho a la vivienda y mejores salarios. Es la primera que convocan CCOO y UGT desde 2012.