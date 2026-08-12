Restricciones de tráfico por la Noche de los Fuegos y el Restallón

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OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha anunciado este miércoles las restricciones de tráfico que se aplicarán en la ciudad con motivo de la celebración de la Noche de los Fuegos y el Restallón. En este sentido, la corporación municipal ha precisado que para la Noche de los Fuegos desde las 00.00 horas del día 13 de agosto, quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en Campo Valdés, Plaza del Arcipreste Ramón Piquero y Avenida de La Salle.

Asimismo, las autoridades locales han comunicado que para esta misma festividad, a partir de las 22.30 horas del día 14 de agosto, se prohibirá la circulación de vehículos en todo el paseo de la playa de San Lorenzo para lo que se procederá al corte de todos los accesos.

De igual modo, han añadido que si las condiciones de seguridad lo aconsejan, se cortará el acceso a la avenida de José García Bernardo, con excepción de las personas residentes" y han advertido de que "por razones de seguridad de los peatones, el horario de corte podría adelantarse".

En relación con los desplazamientos en esa zona, el Ayuntamiento de Gijón ha detallado que el acceso a Cimavilla deberá realizarse por la plaza del Marqués y la calle Óscar Olavarría.

A este respecto, el Consistorio ha remarcado en su información que las restricciones de tráfico se mantendrán hasta que las condiciones de seguridad así lo aconsejen.

Por lo que respecta al Restallón, la administración local ha confirmado que para este evento se mantendrán las prohibiciones de estacionamiento en Campo Valdés, plaza del Arcipreste Ramón Piquero y avenida de La Salle.

Además, ha especificado que el tráfico rodado que circule por la calle Ventura Álvarez Sala en dirección a la playa de San Lorenzo será desviado hacia los Jardines del Náutico y, mientras dure el evento, quienes quieran acceder a Cimadevilla deberán hacerlo por la plaza del Marqués. Por último, el Ayuntamiento de Gijón ha indicado que por motivos de seguridad y con el objetivo de facilitar el desarrollo de la programación festiva, se recomienda el uso de los transportes públicos así como seguir las indicaciones del personal de la Policía Local y Protección Civil destinados al control de estos eventos.