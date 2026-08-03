Retiradas las retribuciones a Suárez tras su destitución en Divertia entre acusaciones de la oposición al Gobierno

GIJÓN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este lunes, por unanimidad, en el Pleno Municipal las retribuciones que tenía asignadas por dedicación parcial el concejal no adscrito, Óliver Suárez, tras su destitución como presidente de Divertia, una vez que se han conocido irregularidades en los contratos de conciertos del parque de Hermanos Castro.

Suárez, que tenía 52.000 euros brutos de asignación anual, pasará a percibir dietas como concejal no liberado. Los grupos de oposición, en su turno de explicación, han acusado al Gobierno de haber 'vendido' la Presidencia de Divertia a Suárez, que al inicio del mandato pertenecía a Vox, para garantizarse la mayoría política.

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