La RFEF abre expediente y suspende a un árbitro de Segunda División tras conocerse su detención en Gijón

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha abierto un expediente de investigación y ha suspendido cautelarmente de toda actividad a un árbitro profesional de Segunda División, tras tener conocimiento de su detención este lunes por un presunto delito de agresión sexual en Gijón, según ha informado el organismo federativo en un comunicado.

La RFEF explica que la decisión se adopta tras la publicación en las últimas horas de diversas informaciones en medios de comunicación y en aplicación de su normativa interna, con el objetivo de aclarar los hechos conocidos. La suspensión tiene carácter inmediato y se mantendrá hasta la resolución del proceso, han precisado desde la Federación.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han informado de que el juzgado de guardia de Gijón se inhibió a favor del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, después de que la víctima manifestara que reside en la capital.

Según ha precisado el TSJA, las diligencias abiertas en Asturias lo fueron inicialmente por un presunto delito de agresión sexual y fueron remitidas al órgano judicial madrileño, al considerar que es el competente para continuar con la instrucción.