La ría de Avilés acogerá desde este viernes una nueva edición de los paseos guiados en barco hasta el 13 de septiembre

La concejala de Turismo y presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés, Raquel Ruiz, junto al personal responsable de los paseos guiados por la ría. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés y concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, ha inaugurado este miércoles la temporada de paseos guiados en barco por la ría, que se desarrollarán desde el 12 de junio hasta el 13 de septiembre, de martes a domingo.

La iniciativa, organizada en colaboración con la Autoridad Portuaria y el Club Marina de Avilés, forma parte de las acciones de promoción turística y divulgación ambiental del estuario avilesino impulsadas en los últimos años por la mancomunidad.

Los recorridos, con una duración aproximada de una hora, partirán del pantalán 10 del puerto deportivo y discurrirán hasta el faro de Avilés, siempre que las condiciones marítimas lo permitan. Se ofrecerán cinco pases diarios, con horarios de 12.00 y 13.15 horas por la mañana, y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por la tarde, con una capacidad máxima de 22 personas por viaje.

Como novedad, se incrementan las salidas especiales de dos horas que incluyen visita al Espacio Portus y al Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos de Avilés, previstas los miércoles y jueves, con horarios específicos de mañana y tarde.

Estas visitas incorporan un componente de divulgación científica y permiten conocer la singularidad de los cañones submarinos y sus especies, así como el proceso de recuperación ambiental de la ría, que ha pasado de su pasado industrial a convertirse en un espacio para actividades náuticas, turismo y escala de cruceros.

La previsión es alcanzar cerca de 400 viajes durante la temporada, con un precio general de 8 euros por persona, que asciende a 12 euros en el caso de las rutas que incluyen la visita al Espacio Portus. Los participantes, mayores de 4 años, recibirán además material promocional con acceso digital a información turística.

El servicio contará con personal especializado, incluyendo patrón, guía turística y atención en tierra, y dispondrá de una web específica para la gestión de reservas.

Desde su puesta en marcha en 2022, esta propuesta ha sumado cerca de 16.000 viajeros, con una distribución aproximada del 50 por ciento de usuarios locales y otro 50 por ciento procedente de otras regiones y países.