Rialto dona 3.000 euros a El Ángel de Javi

Confitería Rialto ha entregado un cheque por valor de 3.000 euros a la asociación El Ángel de Javi. - RIALTO
OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Confitería Rialto ha entregado un cheque por valor de 3.000 euros a la asociación El Ángel de Javi en el marco de la celebración de su centenario, en un acto celebrado en la confitería ovetense y presidido por su gerente, Francisco Gayoso, quien entregó la donación a Ana Piera, madre de Javi, que impulsa la recaudación de fondos para costear una terapia génica frente al síndrome NEDAMSS que padece su hijo. La aportación procede de la función especial 'Carmen para la infancia', organizada junto a la Ópera de Oviedo en el Teatro Campoamor.
En un primer momento se había previsto destinar a la causa parte de la recaudación de las entradas, pero al completarse el aforo mediante invitaciones cursadas a las asociaciones participantes se optó por fijar una cantidad por cada invitación, convirtiendo así la asistencia al espectáculo en una donación directa hasta alcanzar los 3.000 euros.
"Celebrar un siglo de historia implica también asumir una responsabilidad con la sociedad que nos ha acompañado durante todo este tiempo", señalaron desde la dirección de la empresa. Con este gesto, Rialto reafirma su compromiso con las causas sociales vinculadas a la infancia y con el apoyo a proyectos que trabajan para mejorar la vida de muchas familias.