Ribadesella define el dispositivo de salvamento para la temporada 2026: 16 socorristas diarios y refuerzos para el Sella

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OVIEDO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ribadesella ha establecido las condiciones técnicas para la prestación del servicio de salvamento marítimo durante la temporada estival de 2026, que contará con un despliegue diario de 16 socorristas distribuidos en las tres principales playas del concejo, además de un refuerzo especial con motivo del Descenso Internacional del Sella.

Según consta en el pliego, la temporada oficial de salvamento se extenderá del 15 de junio al 15 de septiembre, cubriendo un total de 93 días de servicio ininterrumpido, de lunes a domingo.

Las playas de Santa Marina y Vega contarán, cada una de ellas, con siete socorristas, uno de los cuales ejercerá como responsable de playa. El horario de vigilancia será de 11.30 a 19.30 horas; mientras que la playa de la Atalaya será atendida por dos socorristas en un horario ligeramente reducido, de 12.00 a 19.00 horas.

Adicionalmente, la empresa adjudicataria deberá designar un coordinador general encargado del seguimiento y control del servicio, quien deberá tener organizada la logística antes del 1 de junio.

El servicio también incluye la obligación de los socorristas de gestionar la apertura y cierre de baños y vestuarios en Santa Marina y La Atalaya.

REFUERZOS PARA EL DESCENSO DEL SELLA

Debido a la gran afluencia de público durante el Descenso Internacional del Sella, el contrato prevé un incremento extraordinario de personal en la Playa de Santa Marina. Este refuerzo consistirá en un lanchero y tres socorristas adicionales con los siguientes horarios especiales.

Asimismo, el Ayuntamiento dispondrá de 10 jornadas adicionales de socorrista a tiempo completo para cubrir otras necesidades puntuales o eventos que surjan durante la anualidad.

REQUISITOS

Todo el personal deberá contar con las titulaciones vigentes de socorrismo acuático y primeros auxilios. Además, en las playas de Vega y Santa Marina, al menos uno de los socorristas por turno deberá estar habilitado para el manejo de desfibriladores (DESA), embarcaciones y motos acuáticas. Como novedad, los socorristas recibirán una formación específica de siete horas en atención a personas con necesidades de accesibilidad.