El riesgo alto de incendio forestal se extiende este viernes a Avilés, Carreño, Corvera, Gijón y Gozón

Avilés, Carreño, Corvera, Gijón y Gozón estarán este viernes en riesgo alto de incendio forestal - INDUROT

OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco concejos asturianos presentan este viernes, 5 de junio, un nivel alto de riesgo de incendio forestal, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Se trata de Avilés, Carreño, Corvera, Gijón y Gozón.

Además, otros 21 municipios asturianos presentarán un nivel moderado de riesgo. Estos son Allande, Boal, Candamo, Castrillón, Coaña, Cudillero, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Illas, Valdés, Llanera, Muros de Nalón, Navia, Pesoz, Pravia, Las Regueras, Salas, Soto del Barco, Tapia de Casariego y Villayón.

El resto de concejos de la comunidad autónoma permanecerán en nivel bajo de riesgo durante la jornada. La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.