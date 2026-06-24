El riesgo extremo de incendios afectará este jueves a 17 concejos de Asturias

Diecisiete concejos asturianos estarán este jueves en riesgo extremo de incendios forestales - INDUROT

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diecisiete concejos asturianos estarán este jueves en riesgo extremo de incendios forestales, mientras otros 55 se sitúan en riesgo muy alto y seis en riesgo alto, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Los municipios con riesgo extremo son Allande, Bimenes, Boal, Grandas de Salime, Illano, Langreo, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Pesoz, Ribera de Arriba, Riosa, Sariego, Siero, San Martín del Rey Aurelio y Villayón.

La mayor parte del territorio asturiano se encuentra en nivel de riesgo muy alto y siete concejos registran riesgo alto: Castropol, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Vegadeo, Taramundi y Villanueva de Oscos. Ningún municipio asturiano presenta este jueves niveles de riesgo moderado o bajo.

La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.