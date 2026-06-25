Riesgo en títulos del CIFP del Mar de Gijón: PP y Foro exigen soluciones a Educación

La diputada del PP en la JGPA, Gloria García, y el portavoz de Foro Asturias en el Parlamento asturiano, Adrián Pumares, acompañados del representante sectorial de Educación de CSIF, Jorge Caro, frente al CIFP del Mar (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Gloria García, y el portavoz de Foro Asturias en el Parlamento asturiano, Adrián Pumares, han advertido este jueves del riesgo de no validar los títulos en el Centro Integrado de Formación Profesional del Mar (CIFP del Mar), en Gijón, y han instado a la consejera de Educación, Eva Ledo, a que corrija las deficiencias en la habilitación de los docentes y cubra las plazas que sean necesarias.

Así lo han indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, frente al citado centro educativo, acompañados del representante sectorial de Educación de CSIF, Jorge Caro.

García, por su parte, ha llamado la atención sobre que la consejera, a preguntas de Pumares, no fue "taxativa en la solución a la problemática de este centro".

Ha recordado, a este respecto, que el problema viene de un informe, que salió el pasado mayo, en el que dice "claramente" que hay una serie de módulos impartidos por profesores, de los que no dudan de su profesionalidad, pero cuyo perfil no se adapta a lo que requiere el convenio STCW firmado por el Estado español.

Según la diputada del PP, el informe de la Dirección General de Marina Mercante es claro, "hay que perfilar y si no, nos estamos exponiendo a que no se reconozca la titulación". Una situación que ha considerado "gravísima".

En este sentido, ha apuntado que si bien Ledo parecía que iba a cumplir con este requerimiento, sus palabras de este pasado martes les dieron la impresión de que volvió a dar un paso hacia atrás, al argumentar que se estaban cubriendo esos módulos con apoyos que había a este profesorado.

García ha remarcado que esto "no es cierto" y ha explicado que son siete módulos, de los cuales cuatro no tienen apoyos y un quinto tiene una hora semanal de apoyo, mientras que los otros dos sí los tienen.

Ha reclamado a la consejera, por tanto, que, "de una vez por todas", perfile estas plazas y que el profesorado que puede ya dar estas asignaturas, que están como interinos en el mismo centro, puedan dar esas asignaturas. En el caso de que se precisen más con esta perfilación, ha indicado que se pueden sacar esas plazas y que venga más gente, o que el profesorado que no tenga la titulación específica pueda hacer una formación que le permita optar también a esas plazas.

"Nosotros no queremos ni que se vaya nadie, ni que el centro se vea envuelto en dudas", ha dejado claro García, quien ha apostado por que siga siendo un centro de excelencia y que la supervisión vaya en el sentido que tiene que ir.

Sobre esto último, ha apuntado que la consejera hablaba que se habían hecho muchas supervisiones, lo que les parece "muy extraño" porque en el centro hay una unidad de coordinación de cumplimiento del convenio. Ha recalcado, también, que el convenio está por encima de cualquier otro desarrollo normativo que se pueda hacer desde el Ministerio.

Pumares, por su lado, ha llamado la atención sobre que no se trata de titulaciones habituales, sino muy específicas que requieren también de una regulación que es "muy estricta", teniendo en cuenta que son profesionales que van a tener que ocupar funciones en un barco sujeto a una normativa internacional.

Ha señalado que hay un convenio que, además de las titulaciones y asignaturas, regula los perfiles de los profesores que tienen que impartirlas. A este respecto, ha aludido al informe de la Dirección General de Marina Mercante, que apunta a determinadas asignaturas que se están dando por perfiles que no son los que recoge el convenio STCW ni los que recoge tampoco el Real Decreto.

Por este motivo, ha remarcado que, por encima de la voluntad que pueda tener la Consejería, está la normativa internacional. No cumplir esto, puede tener consecuencias, según Pumares, que podrían ser una bajada de alumnado o que haya personas que están ahora mismo estudiando para obtener un título, o que ya lo tengan, pero tengan dudas de su va a ser o no "un papel mojado". Además, ha alertado de que el CIFP del Mar puede dejar de ser un centro de excelencia.

A su juicio, la solución es muy fácil y pasa por que la Consejería atienda al citado informe y articule los cambios que son necesarios y que, según él diputado de Foro, no son muy costosos.

Pumares ha remarcado que ya hay profesores en régimen de interinidad, de una bolsa de interinos, en el centro que pueden atender esas asignaturas, a lo que ha dicho no entender muy bien el "empeño de la consejera en hacer oídos sordos, como si la cosa no fuese con ella".

La diputada del PP ha agregado que es "una cuestión de voluntad política, no de ningún tipo de dificultad". "Lo que nos entra en la duda es si la consejera está realmente informada de todo", ha señalado García, quien ha recalcado que, si no está bien informada o no la están informando bien, "tiene que depurar responsabilidades porque es que si no las depura, la única responsable va a ser ella", ha advertido.

Ha incidido en que Ledo tiene 90 días, que empezaron a correr desde mediados de mayo y concluirían a mediados de agosto, a lo que ha advertido de que las bolsas interinas tienen que salir "con tiempo". Incluso ha apuntado que el PP le propuso fijarse en Cantabria, en un centro de nueva creación, en lo que respecta a los perfiles de docentes.

"El informe viene en mayúsculas que se están exponiendo a un no reconocimiento de titulación y habla de nefastas consecuencias para los alumnos, a lo mejor no para los que ya tienen el título, pero sí para los que lo están sacando o los que estén pensando en venir a Gijón", ha alertado.

Por parte del representante sectorial de Educación de CSIF, este ha achacado esta situación a un problema "de discriminación laboral". Caro ha afirmado que ya avisaron a la consejera de que se está discriminando a profesores de este centro "por motivos que no entendemos", ha remarcado.

"Esto es un ataque directo a la FP en Asturias", ha opinado, al tiempo que ha destacado que el CIFP del Mar es un centro "de reconocido prestigio".

Ha asegurado, asimismo, que se está dejando a una parte de la plantilla fuera de determinados módulos y de determinados horarios, lo que afecta, a su juicio, al prestigio del centro.

Sobre estos docentes, ha apuntado que "no están pudiendo presentarse y vivir con tranquilidad la docencia cuando se les está amenazando desde medio curso de que el año que viene se van a ir a la calle, para dejar al centro sin los únicos profesionales que un convenio internacional dice que tienen que estar aquí sí o sí".

Y si bien no ha querido dar cifras exactas, ha señalado que se ven afectados aproximadamente una media docena de docentes. Caro ha insistido en que los docentes con habilitación ya existen y están trabajando en el centro, pero no saben "por qué se atenta contra sus derechos laborales apartándolos de los módulos que tienen que impartir según la regulación internacional".

"Si ya tenemos unos docentes que están habilitados, que tienen todos los permisos, que están en regla para hacer todo lo que tienen que hacer, no entendemos cuál es el empeño de la Dirección del centro y de la Consejería por apartar a esos docentes y hacer un daño irreparable a este centro y al alumnado del mismo", ha lamentado el representante sindical.