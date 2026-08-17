Rincones y Recovecos Gijón: 9ª edición con 23 propuestas escénicas en septiembre

Presentación del festival 'Rincones y Recovecos', que se celebrará en Gijón del 17 al 19 de septiembre de 2026. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del festival 'Rincones y Recovecos', que se celebrará en Gijón del 17 al 19 del próximo mes de septiembre, ofrecerá 23 propuestas escénicas de un amplio abanico de disciplinas artísticas, a cargo de 22 compañías, en su mayoría asturianas.

"Rincones y Recovecos pretende ser un festival muy cercano", ha destacado el coordinador del festival, Sergio Gayol, durante la presentación del mismo en Laboral Ciudad de la Cultura, en la que ha participado, también, el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, y los concejales de Cultura y de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro y Jesús Martínez Salvador, respectivamente, este último, a su vez, presidente de Divertia.

Gayol ha remarcado que se van a poder 33 pases de 23 propuestas en tres días. "Es una locura de actividades" que se hace, según él, con un equipo "pequeñito", pero al que agradecido su gran labor. El cartel, asimismo, es obra de Laura Asensio, de la que ha resaltado que cada vez afina más el espíritu del evento.

En cuanto a la programación, el festival se inaugurará el próximo 17 de septiembre, a las 19.00 horas, en La Ciudadela de Capua, si bien el espectáculo, de carácter gratuito y pensado para todos los públicos, no empezará hasta las 19.30 horas. En este sentido, el evento arrancará con 'Uco. Un paisano diferente', un espectáculo de circo a cargo de Nando Caneca (Cantabria).

En el certamen, también habrá espacio para juegos tradicionales y antiguos, tanto el viernes, en horario de tarde, como sábado, en jornada de mañana y tarde, a cargo de la compañía asturiana Vuelta y Media.

Gayol ha señalado que la idea es que el público no solo vea una función, sino varias de diferentes temáticas, a lo que ha incidido en que hay todo un abanico de posibilidades de artes escénicas, desde danza, teatro, música, títeres o circo, entre otras.

En el festival también estará presente 'La Carpa de Francis', que en este año trae a Gijón la colaboración de una compañía de Aragón, de clown. De esta forma, Producciones Kinser & Teatro del Cuervo harán un homenaje a Marcelino Orbés, un aragonés que llegó a ser considerado el mejor payaso del mundo, durante la época donde triunfaba Charles Chaplin, pero cuya trayectoria no fue conocida en España hasta más tarde.

También se estrenará en el festival 'Las olvidadas', de Mondomeraki, compañía mexicana que convierte una tortilla de patatas en un viaje por la memoria de las mujeres perseguidas y exiliadas. Gayol ha explicado que se realizará en las cocinas de la Laboral y que, incluso, al final del espectáculo se invitará a probar la tortilla.

Entre las propuestas asturianas figuran, además, 'El atrapacuentos', de Mar Rojo Producciones; 'Sueña soñando a soñar', de Mago Martín; 'Mímesis', de Zig Zag Danza, danza para la primera infancia; 'Del chigre al auditorio', de Brassica Trío; 'Luna', de Luz de Gas Teatro; 'Hebras. La caja de la memoria', de Teatro del Cuervo y Pájaros Pintados; 'El chigre menguante', de Saltantes Teatro; 'Como en casa con María Moliner', de Lady Cabal Producciones; 'El rock familiar', de Los Anti-Pop, y 'Kanpai', de Teatro del Cuervo, que clausurará esta novena edición el sábado por la noche.

Dentro de la programación familiar, se ha destacado 'Bromas dulces como la miel', de Producciones Kinser, que reúne a tres generaciones de clown.

Por su parte, Mondomeraki presentará '¡Qué viene el lobo!', mientras que, desde el País Vasco, llegará a Gijón la compañía Maite Guevara con '¡Qué buen día!'.

Asimismo, El Patio Teatro, de La Rioja, ofrecerá 'Conservando memoria', un homenaje a la memoria de los abuelos, y la compañía cántabra Babirusa Danza presentará 'La sencillez de mirar luciérnagas'.

Gayol ha resaltado que el festival vuelve a colaborar, por segundo año consecutivo, con el Festival Escenario Insólito de La Rioja a través de Recovecos Insólitos, una experiencia en la que el público se convierte en jurado.

En esta ocasión, competirán tres propuestas: 'Marianne, naturaleza en un lienzo', de Soy semilla; 'Piel de mujer', de Marion Le Bihan; y 'Glimpse', de Silvia Bango. En este caso, solo el público que cuente con abono, con un coste de diez euros, podrá votar al ganador que representará a Asturias en la próxima edición de Escenario Insólito.

Gracias a esa colaboración, además, desde La Rioja se podrá ver en Gijón '¿Bene?', de Mon Teatro, propuesta ganadora de Escenario Insólito 2026, que plantea un viaje a la España de los años cincuenta para recuperar las historias olvidadas de tres generaciones de mujeres.

Por otro lado, habrá dos sesiones dedicadas a la cultura sidrera, galardonada como Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Por un lado, está 'El chigre menguante', de Saltantes Teatro, que convertirá el teatro en un chigre donde compartir la esencia y el sentir asturiano, mientras que 'Kanpai', de Teatro del Cuervo, propone un divertido viaje entre Asturias y Japón a través de las culturas de la sidra y el sake. Ambos espectáculos incluyen pincho y bebida tradicional.

Ha lamentado, eso sí, que este año se les ha caído el proyecto que tenían para dar un taller de formación a alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), al no percibir en esta edición la ayuda de Gijón Impulsa, si bien ha mostrado su deseo de poder recuperar la actividad en la próxima edición. Incluso ha expresado que les gustaría generar una beca de creación.

A este respecto, la concejala de Cultura ha recogido el guante y ha anunciado que se estudiará el poder incluir esa formación dentro del proyecto de residencias artísticas del Ayuntamiento gijonés.

APOYO INSTITUCIONAL

Por parte del Principado, León ha resaltado que se trata de un festival "ya plenamente consolidado", que cuenta, además, con el apoyo de las tres administraciones --estatal, regional y local--.

A mayores, ha puesto en valor su expansión a otros territorios, como es el acuerdo importante con el festival de La Rioja, donde una compañía asturiana actúa en Logroño y una de allí lo hace en el certamen gijonés.

Por su lado, López Moro ha enfatizado que este evento lleva sus propuestas escénicas a 16 espacios, lo que hace que conecte con la ciudad. Especialmente, ha destacado que la inauguración se vaya a hacer en La Ciudadela de Capua.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre el esfuerzo de los organizadores del festival por contratar a muchas compañías asturianas, como también ha celebrado el que mantengan abierta la puerta a lo que se hace fuera de la región.

Martínez Salvador, en su caso, ha apuntado que desde Divertia apoyan "sin fisuras" este evento, que es, a su juicio, una "magnífica" idea y un reflejo de la ebullición cultural de la ciudad. A esto ha sumado que da visibilidad a muestras artísticas que no se ven habitualmente y, además, se da oportunidad a compañías asturianas a mostrar su trabajo.

La programación se desplegará por 16 zonas, entre ellas la Caja Escénica, la Sala de Pinturas, la Iglesia, las Cocinas, distintos patios, la biblioteca, la cafetería o la ESAD, además de La Ciudadela, en pleno centro de Gijón.

Las entradas generales de Rincones y Recovecos tienen precios de 5 y 8 euros, mientras que los espectáculos con pincho costarán 20 euros, con descuentos para los socios del Club Cultura. El abono para los tres espectáculos de Recovecos Insólitos cuesta 10 euros, aunque también podrán adquirirse entradas individuales por 5 euros -4 euros con Club Cultura.

Estas se podrán adquirir en la recepción de Laboral Ciudad de la Cultura, en el Centro de Información Turística del Principado de Asturias en Oviedo y a través de la web de Laboral Ciudad de la Cultura.