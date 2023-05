Rivas (PSOE) acusa al PP de "menospreciar" al pleno de Oviedo al guardar silencio y convocar ruedas de prensa paralelas

OVIEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Ana Rivas, ha acusado este martes al PP y al alcalde, Alfredo Canteli, de "menospreciar" al pleno municipal al decidir no intervenir en ninguno de los puntos del orden del día presentados por la oposición y convocar de manera paralela ruedas de prensa en el Ayuntamiento.

Durante el debate del sexto punto del orden del día, relativo a la titularidad de la 'Calleja de Gascona', Rivas ha aprovechado para reprocharle a Canteli que actúe como un "héroe del silencio" al rehusar intervenir mientras el concejal de Urbanismo ofrecía una rueda de prensa a la vez.

"Este pleno está sirviendo para muchas cosas", ha asegurado Rivas. Entre ellas, para ver que al Gobierno "no le interesa" ninguno de los asuntos que el resto de la Corporación creen que es de interés municipal. "Nos lo han dejado claro siempre, no quieren ni reconocer lo que significa este pleno", ha dicho, recordando que se trata del órgano de máxima representación en el municipio.

"Su falta de respeto a esta Corporación ha sido brutal", ha aseverado, aportando el dato de que en estos cuatro años de mandato la oposición ha realizado 618 propuestas de las que 610 fueron rechazadas.

"Nos han intentado callar durante cuatro años, ahora nos enteramos de que también callaban a miembros del gobierno", ha apostillado, en referencia a las afirmaciones de los concejales de Cs Luis Pacho y Alfonso Pereira en este sentido.

Para el PP, ha agregado Rivas, escuchar a los que no son ellos mismos es "perder el tiempo". El colmo para la concejala socialista ha llegado hoy, cuando el alcalde, presidente del pleno, lleva "todo el pleno" dando la palabra al concejal no adscrito Hugo Huerta cuando hay otros tres concejales en esta condición. "Ya sabemos que no van a hablar porque son unos cobardes, pero su obligación es darles la palabra", ha asegurado, remarcando que el problema está en que "los ha asimilado directamente al PP", algo que evidencia "que son unos tránsfugas".

PEREIRA AFEA AL PP SU "ACTO DE COBARDÍA"

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo Alfonso Pereira ha afeado al PP su "acto de cobardía" al no intervenir. Se trata también en su opinión de una "falta de respeto y de ética política".

Durante su intervención en el pleno, Pereira ha afirmado que el concejal de Gobierno del que dependía su concejalía delegada, Ignacio Cuesta, "nunca" ha permitido que sus competencias tuvieran "el más mínimo protagonismo". Asegura que ha sufrido "todo tipo de dificultades y cortapisas" por parte tanto de Cuesta como del propio alcalde con el fin de que Ciudadanos no obtuviera protagonismo. "Toda una estrategia para que Cs se notara lo menos posible", ha asegurado.

El portavoz de Cs, Luis Pacho, ha abundado que la decisión del PP de no intervenir responde a una "estrategia clara" de minimizar la importancia del Pleno como máximo órgano de representación. "Eso es no respetar las instituciones", ha aseverado.

Estas declaraciones se han producido durante el debate de las proposiciones que la oposición ha registrado para el pleno. Las debatidas en esta primera sesión, relativas a la valoración catastral de La Vega, la construcción del 'Corredoria Arena', la investigación de la titularidad municipal de la 'calleja de Gascona' y la inclusión de la Fábrica de Gas en el Catálogo Urbanístico, han decaído.