Rivera apuesta por una España autonómica "eficaz" que garantice "igualdad" de derechos en todos los territorios

OVIEDO, 29 Mar.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de España, Albert Rivera, ha defendido este viernes en Oviedo la necesidad de repensar una España autonómico "eficaz" que garantice la "igualdad" de derechos de la ciudadanía en todos los territorios.

"Hay que tener coraje y no hay que tener mochilas", ha aseverado, apostando por un Gobierno "comprometido" con los españoles, "sin hipotecas" y "sin peajes" impuestos por los separatistas, durante su intervención inicial en un desayuno informativo organizado por 'Asturias punto de encuentro'.

Según Rivera, en las próximas elecciones generales del 28 de abril, España no se juega un debate "simplista y obsoleto" entre "rojos y azules" que se queda "viejo para responder las grandes preguntas del siglo XXI", sino que desde el centro político apostar por la España de libres e iguales.

En este sentido, ha reiterado que Pedro Sánchez "es parte del problema y no de la solución" para España, por lo que considera fundamental "un cambio de gobierno". "Quiero ganar, gobernar y que Sánchez cambie el colchón y se vaya a la oposición", ha apuntillado.

"Estábamos muy bien, aprobando leyes, hasta que Sánchez presentó la moción de censura", apuntó, recriminando que "engañase" a muchos españoles al no convocar elecciones para estar "nueve meses en campaña electoral".

Al respecto, ha vuelto a tender la mano a Pablo Casado para alcanzar "con sentido de Estado" un gobierno de coalición para desarrollar un proyecto "liberal, progresista y constitucionalista", cuya primera medida sería retomar el pacto nacional por la Educación y también abordaría la supresión del Impuesto de Sucesiones en toda España.

"Ciudadanos no es el enemigo es parte de la solución", ha afirmado, reivindicando encabezar ese gobierno de coalición desde un partido nuevo. "Hay que unir y reconstruir a España", ha aseverado, pidiendo al líder del PP que acepte formar un gobierno "serio y riguroso", ya que ningún partido podrá gobernar en solitario. "Esto no va de ministerios, va de darse la mano y formar un gobierno serio y de cambio", ha añadido, poniendo de ejemplo el acuerdo en Andalucía.

En cuanto a la situación en Cataluña y al Gobierno de la Generalitat, Rivera argumenta que no se puede jugar con quien no respeta las reglas de juego y asegura que no negociará "fuera de la Constitución", por lo que ha afeado las declaraciones del socialista Miquel Iceta en las que apuntaba que si el 65% de los catalanes quiere la independencia, "la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso".

Para Rivera, sería una "locura inmoral" que cuatro provincias decidieran las fronteras de España. "No se puede aceptar la diferencia de derechos entre españoles", ha dicho, preguntando al público asistente si se imaginan a Adolfo Suárez o al Rey Juan Carlos I "negociando con Tejero". Por eso, ha denostado cualquier posibilidad de indulto para los políticos del 'Procés' y ha pedido que se deje trabajar a la Justicia. "Si hay una sentencia firme de condena cumplirán hasta el último día y si los absuelven lo aceptaremos; el indulto no", ha remarcado.

APUESTA POR LA SOCIEDAD CIVIL

Albert Rivera también ha aprovechado para explicar la apuesta de su formación por la gente de la sociedad civil y su incorporación a la vida política porque "sabe lo que es trabajar, cobrar o pagar un sueldo, pedir un crédito y pagarlo; esa es la gente que puede aportar su valía al desarrollo del país".

Del mismo modo, señala que el proyecto de Ciudadanos se centra en las necesidades de la sociedad para abordar la despoblación y el pacto educativo, en lugar de hablar de "los huesos de Franco y del aborto". Rivera propone hablar más "de innovación y de empleo". "Yo quiero mirar al futuro y unir, otros quieren mirar al pasado y dividir", ha criticado.

El candidato a la Presidencia alerta de que España está en una "encrucijada" y apela a la moderación y el consenso para "desbloquear" el país y ponerlo "en marcha" frente a los que quieren "liquidar España". "Quiero ser presidente para liderar la España en la que creo, no para ostentar el cargo", ha añadido.

Para ello, Rivera defenderá una España "de ciudadanos libres e iguales" en lugar de una "España como nación de naciones, con privilegiados y agraviados", apostando por garantizar el uso del español en la educación y la función pública, así como la unidad de mercado en todo el país.