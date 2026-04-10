Robles destaca en Asturias el carácter pionero del Ejército español en sistemas de drones

La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, asisten a una demostración de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) y de elementos de neutralización de UAS en el Acuartelamiento de Cabo Noval. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado el carácter pionero del Ejército de Tierra en el uso de sistemas de drones y capacidades antidron durante su visita al acuartelamiento 'Cabo Noval', donde ha expresado su "orgullo" por el trabajo que realizan los militares en Asturias y en misiones internacionales y ha subrayado que el Principado "tiene un papel muy importante" en la inversión en defensa y modernización.

Robles ha asistido a una demostración de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) y de elementos de neutralización de UAS, una especialidad del Regimiento de Infantería 'Príncipe' nº 3, acompañada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat.

La ministra ha remarcado que, en un mundo en el que los enfrentamientos con drones tienen "un enorme protagonismo", resulta esencial que España sea "pionera" en avanzar en sistemas contra drones, y ha trasladado su apoyo y solidaridad a todos los militares destinados en la unidad.

El regimiento, integrado en la Brigada 'Galicia' VII (BRILAT), se ha consolidado como una de las unidades punteras en capacidad de dron y antidron, gracias a un adiestramiento continuo y a su apuesta por la vanguardia tecnológica, hasta convertirse en impulsor tecnológico para empresas de defensa.

Un batallón del 'Príncipe' nº 3 desplegado en Eslovaquia, como parte del Multinational Battle Group, obtuvo el año pasado la máxima certificación de la OTAN durante el ejercicio Certex II-25, lo que confirma su plena preparación para misiones de disuasión y defensa en el flanco este de la Alianza.

Robles ha reiterado que Asturias seguirá teniendo un papel "esencial y fundamental" para el Ministerio en materia de inversión, y ha defendido que "invertir en defensa es invertir en paz y en creación de puestos de trabajo".

El Regimiento de Infantería 'Príncipe' nº 3, con casi 500 años de historia desde su fundación en 1534 como Tercio de Lombardía, es el segundo más antiguo de Europa y el más condecorado del Ejército español, con amplia experiencia en misiones en el exterior y en operaciones en territorio nacional.