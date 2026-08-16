Rockvera 2026 apuesta por el relevo generacional del rock

Presentación de Rockvera - AYUNTAMIENTO DE CORVERA

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Rockvera regresa a Corvera con una nueva edición que reafirma su apuesta por la música en directo y por el futuro del rock y el metal nacional.

El festival se celebrará el sábado 5 de septiembre en el Teatro El Llar de Las Vegas, con entrada gratuita, manteniendo una de las principales señas de identidad de la cita.

Con el apoyo del del Ayuntamiento de Corvera, el festival está organizado por asociación MonoRock. Rockvera afronta su edición de 2026 con un cartel especialmente centrado en las bandas que están llamadas a protagonizar el relevo generacional de la escena. Desde el punk hasta el heavy metal, pasando por diferentes vertientes del rock, la programación reúne a seis formaciones con propuestas diferentes pero unidas por una misma apuesta: la música en directo.

Rockvera 2026 contará con la participación de Beast Inside, Lionsway, Maldito Matas, Teksuo, Valkyria y T.A.T.M., que protagonizarán una jornada que comenzará con una sesión vermú a las 12.30, en la plaza antesala de El Llar (si llueve el concierto se trasladará al Teatro), y continuará por la tarde, a partir de las 18.30 horas en el Teatro El Llar.