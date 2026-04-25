Rodrigo Cuevas triunfa en inicio de gira y convierte Avilés en un gran cabaret de "belleza y panoyes"

El cantante Rodrigo Cuevas, durante un concierto en el Pabellón de la Magdalena, a 24 de abril de 2026, en Avilés, Asturias (España). Rodrigo Cuevas presenta “La belleza”, un espectáculo basado en folclore y vanguardia que celebra la tradición desde una - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO/AVILÉS, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de La Magdalena, en Avilés, se convirtió este viernes noche en todo un templo de la música y el folclore. Un gran cabaret; un chigre; una romería; todo al mismo tiempo. Rodrigo Cuevas arrancó en ese enclave avilesino --con 4.500 personas-- su gira 2026 'La Belleza' con un gran espectáculo y lo hizo por todo lo grande, con lleno total.

El agitador folclórico estaba pletórico y durante dos horas dio lo mejor de sí mismo ante un público que estuvo entregado desde el minuto uno del concierto. Convirtió el escenario en un cabaret, 'La Panoya dorada', porque aseguró que "eso ye lo que le gusta", con sus mesitas, sus lámparas, su brilli-brilli y su público ionmersivo con el que interactuó toda la noche. Entre ese público estaba su propia 'güela'.

Y es que confesó Cuevas que "necesitaba" volver al cabaret, necesitaba crear "una cápsula espacio-tiempo, donde volver a tener la sartén por el mango y falar de les coses que nos interesen: la belleza y les panoyes".

El espectáculo, porque fue todo un espectáculo, arrancó con Rossy de Palma en la pantalla, parte del video "Lagares" y se estructuró en cuatro bloques. El primero de ellos La Belleza. Arrancó Rodrígo Cuevas con la distópica "Un mundo feliz", toda una declaración de intenciones que rompió el silencio antes de dar paso al himno que da nombre a la gira: "LA BLZA".

El artista dió la bienvenida al público. "Avilés, os como" y agradeció el llenazao del pabellón de La Magdalena: "Nunca hubo equí tanto ganao". En ese primer bloque le siguieron "La hermana cautiva" y "Asturcón". Ahí el público ya estaba entregado así que unieron sus voces al "Allí arribita" y "Valse", que pusieron un poco calma.

A partir de ahí el segundo bloque, y la primera sorpresa de la noche con el siete veces campeón de echar sidra Salvador Ondo, escanciando y atreviéndose con una tonada que despertó la aclamación del público.

En este bloque Cuevas sacó su faceta más seductora. Con "Xardinero" y "El pañuelu", el público de Avilés se vio envuelto en una coreografía de sensualidad rural. La energía subió de tono con la "Muñeira", y nuevamente algo más tranquilo y emotivo, "Rambalín", puso el broche a ese segundo bloque.

Entre culin y culín la noche avanzaba y lo siguiente ya fue 'La Romería'. En este tercer bloque rescató el espíritu más festivo y se vivieron momentos álgidos con "Casares" y la ya mítica "Xiringüelu", que puso a todo el pabellón en pie. Pero fue con la pregunta retórica de "¡¿Cómo ye?!" cuando la comunión entre artista y público alcanzó su punto de no retorno.

"El día que nací yo"; "Una muerte ideal" y "la Fiesta" fueron las tres piezas elegidas por el artista para el cuarto y último bloque del concierto que dejó a Avilés con el corazón acelerado y la sensación de haber asistido a algo mucho más grande que un simple concierto.

Rodrigo Cuevas volvió a demostrar en Avilés que lo suyo es cultura viva en estado puro y esta tarde volverá a hacer las veces del público avilesino. La cita será en el mismo lugar y de nuevo a las 21.30 horas.